Radikal Eğitim Kurumları girişinde HES kodu uygulaması
İZMİR’DE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI BÜNYESİNDE 2 OKUL VE 12 ÖZEL EĞİTİM KURUMU, KORONA VİRÜS (COVİD-19) ÖNLEMLERİ İLE DİKKAT ÇEKTİ.
İzmir’de faaliyet gösteren Özel Radikal Eğitim Kurumları bünyesinde 2 okul ve 12 özel eğitim kurumu, korona virüs (Covid-19) önlemleri ile dikkat çekti. Öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin, çalışanların ve gelen tüm ziyaretçilerin HES kodu ile alındığı okul girişinde ateş ölçümü yapılıyor. HES kodu riskli grupta olanlar ve ateşi yüksek çıkanlar binaya alınmıyor.
Dünya çapında hızla yayınlan yeni korona virüs hakkında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bilgilendirme ve uyarıları yakından takip eden Özel Radikal Eğitim Kurumları, kampüs ve kurs binalarının içerisinde maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyor. Okul ve eğitim kurumlarının tamamında günde iki kez ateş ölçümü yapılıyor. Her günün sonunda tüm okul ve eğitim kurumları Sağlık Bakanlığı Biosidal belgeli dezenfektan ve ULV cihazıyla dezenfekte ediliyor. Ayrıca okul yönetimi aldığı önlemleri, planlanan akademik ve idari faaliyetlerin işleyişini okulun çeşitli yerlerindeki panolara asarak süreçle ilgili öğrenciler ile velileri bilgilendiriyor.
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