Potada İzmir derbisi

Basketbol Süper Ligi 10. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkim Spor, yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, ligdeki son iki maçında Y.Merkezefendi ve Efes’i yenmişti. Aliağa Petkim Spor ise ligde oynadığı son iki karşılaşmada Konyaspor Basketbol ve Manisa Büyükşehir’e kaybetti.

Kaf-Kaf, ligdeki iyi gidişatını devam ettirmek isterken, Aliağa Petkim Spor ise bir çıkış yolu arayacak.