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Potada İzmir derbisi
Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkim Spor arasında oynanacak İzmir derbisine sahne olacak. Yeşil-kırmızılılar, ligde arka arkaya iki maçtır kazanırken, Aliağa Petkim Spor ise ligde üst üste iki maçtır kaybediyor.
İZMİR 09.12.2022, 10:02 09.12.2022, 10:09
Basketbol Süper Ligi 10. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkim Spor, yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, ligdeki son iki maçında Y.Merkezefendi ve Efes’i yenmişti. Aliağa Petkim Spor ise ligde oynadığı son iki karşılaşmada Konyaspor Basketbol ve Manisa Büyükşehir’e kaybetti.
Kaf-Kaf, ligdeki iyi gidişatını devam ettirmek isterken, Aliağa Petkim Spor ise bir çıkış yolu arayacak.