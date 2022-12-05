Pınar Karşıyaka - Telekom Baskets Bonn müsabakasının biletleri satışa çıkıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Telekom Baskets Bonn müsabakasının bilet fiyatları belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Pınar Karşıyaka, 7 Aralık Çarşamba günü Telekom Baskets Bonn’u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Müsabakanın biletleri 6 Aralık Salı günü saat 16.00’den itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavi KSK Store’da, öğrenci biletleri ise maç günü 17.00’den itibaren sadece gişede satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 250-300 TL

Tam: 70 TL

Öğrenci:40 TL