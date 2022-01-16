Nâzım Hikmet’in 120’nci yaşı sahnede kutlandı

Ünlü şair Nâzım Hikmet, doğumunun 120. yılında sevilen eserlerinden biri olan “Kuvayi Milliye Destanı” oyunu ile anıldı. Sefer-i Sahne Tiyatrosu tarafından Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) sergilenen oyun, sanatseverlerden tam not aldı.

Ünlü şair Nâzım Hikmet’in 120. doğum gününde, Sefer-i Sahne Tiyatrosu tarafından Bergama Kültür Merkezinde “Kuvayi Milliye Destanı” oyunu sergilendi. Oyunun yönetmeni Uğur Alparslan oyun sonrası yaptığı açıklamada, “Büyük ustanın eseri Kuvayi Milliye Destanı’nı doğum gününde sahneye taşımak bizim için büyük gurur. Bu oyunlar on binlerce kişiye ulaşırken binin üzerinde arkadaşımız görev aldı” dedi.

Oyunun destekçilerinden Kozak Sanat Köyü Koordinatörü Mahmut Ölmez ise "Kozak Sanat Köyü olarak ilk etkinliğimizde doğumunun 120. yılında büyük usta Nâzım Hikmet’e yer verdik. Sefer-i Sahne Tiyatro Topluluğunun sergilediği Kuvayi Milliye Destanı oyununu sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık" ifadelerine yer verdi. "Anadolu Müzik Kültürleri Derneğini kurduğumuz günden bu yana kültürel üretim süreçlerine destek olmaya çalıştık ve bu destek olma sürecini devam ettirmek istiyoruz" diyen Ölmez, şöyle konuştu: "Bu doğrultuda Kozak Sanat Köyü çalışmamızın yola çıkış amacı yerelde faaliyet yürüten sanat topluluklarını desteklemektir. Bu şiarla ilk etkinliğimizde Seferihisar’da faaliyet yürüten Sefer-i Sahne Tiyatro Topluluğunu ağırladık. Bundan sonraki süreçte de sanatın ve sanatçının destekçisi olmaya devam edeceğiz."