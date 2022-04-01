MÜSİAD İzmir, yeni üyelerle büyüyor

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleri, yeni üyelerle tanışma toplantısı düzenledi.

Saygılı, yeni üyelerle tanışma toplantısında; yaptıkları faaliyetleri, projeleri ve İzmir’deki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her geçen gün büyüdüklerini ifade eden Saygılı, "MÜSİAD’ımız 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da 12 güzel insan tarafından rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın tavsiyesi ile kuruldu. Anadolu sermayesinin helal kazancıyla Türkiye ekonomisinde artık söz sahibi olması gerekiyordu. O gün hayal gibi görünen bugün gelinen noktada yalnızca Türkiye’de değil gönül coğrafyamızda, Afrika’da, Türki Cumhuriyetlerde ve daha birçok yerde temsilcilikleri, şubelerimiz var. Bugün yurt içinde 83 irtibat noktasında, yurt dışında 81 farklı ülkede toplamda 164 nokta ile hizmet veren, dünyanın sayılı iş platformlarından biri durumundayız" dedi.

Bilal Saygılı, şöyle devam etti:

"Sultan Alparslan’dan Çaka Bey’e, Selçuklu’dan Osmanlı’ya tevarüs eden ahilik kültürünün günümüzdeki karşılığı MÜSİAD’dır. Biz modern ahilik kurumuyuz. Anadolu’dan topladığı medeniyet tohumlarını yeryüzüne eken bir bereket kapısı olmaya devam ediyoruz. Kardeşlik hukukumuzla kurduğumuz gönülden birlikteliğimizi en büyük zenginliğimiz olarak görüyoruz. Yeni üyelerimizle daha da büyüyor ve güçleniyoruz. Rabbimize hamdolsun, bahtımız açık olsun."

Toplantıda söz alan yeni üyeler de, mutlu olduklarını ifade etti. Tanışmanın ardından toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.