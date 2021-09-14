MÜSİAD İzmir Şubesi birinci oldu

MÜSİAD İzmir Şubesi, Türkiye genelinde şubeler arası performans değerlendirmesinde birinci oldu. Başkan Bilal Saygılı, ödülü 26. MÜSİAD Genel Kurulu’nda MÜSİAD’ın yeni başkanı Mahmut Asmalı ve 6. Dönem Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın elinden aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 26. MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda 7. başkanını seçti. 2017 yılından bu yana önemli icraatlara imza atan Abdurrahman Kaan bayrağı, seçimlere tek aday olarak giren Mahmut Asmalı’ya devretti.

Genel kurulda yapılan toplantıda MÜSİAD İzmir Şubesi, Türkiye genelinde tüm şubeler arası performans değerlendirmesinde birinci olarak büyük başarıya imza attı. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, verilen ödülü yeni MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve 6. Dönem Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın elinden alarak teşekkür etti.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 26. Olağan Genel Kurulumuzda bayrak değişimi oldu. Bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atan 6. Dönem Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ve yönetimine şükranlarımızı sunar, bayrağı devir alan Mahmut Asmalı’ya ve yönetimine başarılar dilerim.” dedi.

Saygılı, “Türkiye genelinde tüm şubeler arası performans değerlendirmesinde birinci olarak güzel bir başarı ortaya koyan ve bu başarıda emeği geçen İzmir şubemizin değerli çalışanları, Yönetim Kurulumuz, tüm üyelerimiz ve emektarlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Ödülümüzü Genel Başkanımız Mahmut Asmalı ve 6. Dönem Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan’ın elinden alma onurunu yaşadık. MÜSİAD çatısı altında görev ve sorumluluğumuzun bilincinde ülkemize ve milletimize karşı bu kutlu yürüyüşü sürdürmeye, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD, yurtiçinde 81 il 89 şubeyle, yurtdışında 95 ülkede 200’ün üzerindeki irtibat noktasında toplam 11 bini aşkın üyesi, yaklaşık 60 bin şirketten oluşan ekonomik büyüklüğü ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.