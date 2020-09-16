MÜSİAD Başkanı Saygılı’nın Arakan paylaşımı büyük ilgi gördü
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD) İZMİR BAŞKANI BİLAL SAYGILI’NIN, MYANMAR ORDUSU ASKERLERİNİN, ARAKANLI MÜSLÜMANLARA UYGULADIKLARI ZULME KARŞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADIĞI TEPKİ PAYLAŞIMI, 100 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜLENME ALIRKEN, BİRÇOK İNSANIN KONUYA DİKKATİNİN ÇEKİLMESİNİ SAĞLADI.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın, Myanmar ordusu askerlerinin, Arakanlı Müslümanlara uyguladıkları zulme karşı sosyal medya hesabından yayınladığı tepki paylaşımı, 100 binden fazla görüntülenme alırken, birçok insanın konuya dikkatinin çekilmesini sağladı.
Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkartılan iki Myanmar ordusu askeri, üstlerinden aldıkları emirle Arakanlı Müslüman’a uyguladıkları zulmü itiraf etti. Kadın, çocuk, erkek ayırmadan katliama sebep olan askerler, yaptıkları zulmü tüm çıplaklığıyla anlatırken, 20 köyün haritadan silinmesine sebep olup, 80 Arakanlı Müslüman’ın hayatına son verdi.
"Yapılan bu zulme dur demek için harekete geçelim" diyerek, kişisel twitter hesabından paylaşımda bulunan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın paylaşmış olduğu video, kısa süre içerisinde binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi.
Saygılı’dan "cezasız kalmasın" çağrısı
“Türkiye’nin öncülüğünde İslam dünyası, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerini harekete geçirmeli, Arakanlı kardeşlerimize yapılan soykırımı engellemeliyiz. Ayrıca bu zalimlerin en ağır cezayı alması için elimizden gelen tüm gayreti gösterme vaktidir” diyerek tepkisini sert bir şekilde dile getiren Bilal Saygılı, yapılan bu zulmün cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.
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