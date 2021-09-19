Mimarlık öğrencilerinden İzmir ve Venedik’te eşzamanlı sergi

Yaşar Üniversitesi Mimarlık yüksek lisans öğrencileri, “Türkiye’de Refah, Barınma ve Altyapı” (WHIT) isimli uluslararası araştırma projesi kapsamında ortaya çıkan projeleri ile mimarlık dünyasının önemli etkinliklerinden 17. Venedik Mimarlık Bienali’ne katıldı. Projeler; Venedik Mimarlık Bienali’nin yanı sıra eşzamanlı olarak İzmir Uluslararası Kültür Zirvesi kapsamındaki kültür rotasına dahil edilerek Aziz Vukolos Kilisesi’nde de sergilendi.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık yüksek lisans öğrencileri, geçtiğimiz yıl boyunca, British Academy tarafından finanse edilen ve İsveç Ume Üniversitesi öğrencileri ile online ortamda bir araya geldikleri “WHIT” projesi kapsamında projeler üretti. Projeler ilk kez geçtiğimiz nisan ayında sergilenirken serginin devamı niteliğindeki ikinci ayağı ise İzmir Uluslararası Kültür Zirvesi kapsamındaki kültür rotasına dahil edilerek Basmane’deki Aziz Vukolos Kilisesi’nde açıldı. Öğrenci projeleri bu sergiyle eşzamanlı olarak mimarlık dünyasının heyecanla takip ettiği 17. Venedik Mimarlık Bienali’nde de sergilendi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel Venedik’teki sergide yer alırken Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü Doç. Dr. Ayselin Yıldız ise Türkiye’den çevrimiçi olarak sergiye katıldı. Prof. Dr. Gürel ve Doç. Dr. Yıldız, gerçekleştirdikleri sunumlarıyla proje ve stüdyo süreçlerine ilişkin deneyimlerini aktardı. Tüm projeler İzmir ve Venedik’te eş zamanlı sergilenirken öğrencilerden Jale Sarı ve Oğuz Bodur, Merve Çelebi ve Leman Özgür, Pınar Engür ve Yiğit İnan ise çevrimiçi olarak katıldıkları Bienal’in projelerini sunma imkânı elde etti. Prof. Dr. Meltem Gürel, “Mimarlık eğitimi geleceği” temasıyla gerçekleşen etkinlikte uluslararası ortaklıkla gerçekleşen projeyi anlatmanın yanı sıra yürüttükleri araştırmalar ve mimarlık eğitimi kapsamında yaklaşım ile görüşlerini paylaştıklarını dile getirdi.