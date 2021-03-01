MHP’den sağlıkçılara teşekkür ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok ve partililer, Kemalpaşa Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personeline teşekkür etti.

Sağlıkçılara üzerinde “Kalbimiz Sizinle, İyi varsınız" yazılı bardak hediye eden Başkan Veysel Şahin, "Millet olarak zor günler yaşadığımız bu süreçte fedakarda çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin, tüm sağlık personelinin fedakarca çalıştığını dile getirerek, "MHP olarak salgın sürecini başından bu yana başarılı bir şekilde sürdüren Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onlar yaklaşık 1 yıldır bizim için koşturuyorlar. Bizler de onlara teşekkür etmek ve bu stresli süreçte bir parça da olsun yüzlerinde tebessüm oluşturmak istedik" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok yaptığı açıklamada, ”Dünya tarihinin en zor ve en acı günlerini yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu zor ve acılı günlerimizde sadece mesleki sorumluluklarıyla değil, yüreğiyle ve samimiyetiyle de insanlarımızın yanında oluyor. Bizler de bu zorlu günlerde bir nebze de olsa sizlerin yanında olmak istedik. Asil mücadelenize, mukaddes emeğinize ve onurlu sorumluluk anlayışınıza erişemesek de dualarımızla her zaman yanınızdayız" sözlerine yer verdi.