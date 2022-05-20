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Menemen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel hediye

Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, 2,5 metre boyundaki dev vazoyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

İZMİR 20.05.2022, 10:39
Menemen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel hediye

Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, 2,5 metre boyundaki dev vazoyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu’yla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezinde MYK toplantısı öncesine Menemen’den gelen dev vazo damga vurdu. 2,5 metrelik boyu ve Cumhurbaşkanlığı forsu ile dikkat çeken dev eseri ortaya çıkaran Ahmet Taşhomcu, vazoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bu nadide eseri size ulaştırmaktan şeref duyuyoruz” diyerek Menemen için planlanan projeler dosyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, el emeği özel vazonun ustalığına hayran kaldığını ifade ederek “Bu nadide eser için değerli Menemen Belediye Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan, vazoyu tasarlayıp ortaya çıkaran kıymetli ustamız Ahmet Taşhomcu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Menemenli sevgili hemşehrilerime çok selamlarımı iletin” dedi.

“Şeref duyuyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşhomcu ve Başkan Vekili Aydın Pehlivan’dan vazonun yapımı hakkında bilgi aldı. Pehlivan, "Menemen’i ziyaretinizin ardından Menemen özelinde ve Menemen’i temsil eden size özel bir hediye olması gerektiğini düşündük. Çömlek ustalığı konusunda dünya şampiyonluğu da olan Ahmet Taşhomcu, böyle görkemli bir eser ortaya çıkardı" diye konuştu. Taşhomcu da “Menemen Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Aydın Pehlivan ile birlikte Menemen’e özel bir eser planladık. Menemen’in kırmızı toprağını kullanarak 1 ay süren çalışmayla 2,5 metrelik vazoyu tamamladım. Yaklaşık 200 kilo çamur kullandım. Vazonun üzerindeki Cumhurbaşkanlığı forsu için de herhangi bir kalıp kullanmadım. Forsun yapımı 4 gün sürdü. Eseri size ulaştırmak için gün sayıyorduk. Sizin için böyle bir eser ortaya koyabilmenin gururunu yaşıyorum. Vazonun Cumhurbaşkanlığında sergilenmesinden büyük onur ve mutluluk duyacağım” ifadelerini kullandı.

“Ustalığa hayran oldum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen’den gelen özel hediye için teşekkür ederken, “Vazoya ve ustalığa hayran kaldım. Çok etkilendim. El emeği böyle zor bir eseri ortaya çıkarmak epey zahmetli olmuştur. Bu nadide eser için değerli Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan, vazoyu tasarlayıp ortaya çıkaran kıymetli ustamız Ahmet Taşhomcu başta olmak üzere emeği geçen herkese Menemenli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu güzel vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhafaza edeceğiz. Menemenli kıymetli hemşehrilerime de buradan sizler aracılığı ile selamlarımı iletiyorum” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen projelerini sundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte gerçekleştirilen görüşmede Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, kent için hazırlanan projeler dosyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Menemen’in acil ihtiyaçları ve kentsel yaşam kalitesini artırmak odaklı hazırlanan projeler hakkında kısa bir bilgi veren Pehlivan, Menemen’de AK Parti hizmet belediyeciliği anlayışı ile çok çalıştıklarını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Menemen’in hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile yönetilmesi mutluluk verici. Herkese en kalbi selamlarımı iletiyorum” dedi.

Çilek Festivali’ne davet

AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kokusu ve tadıyla özelleşen Emiralem çileği ve yöresel ürünlerden oluşan bir paket sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gelecek yıl 13’üncüsü yapılması planlanan Çilek Festivali’ne davet eden Pehlivan, “Cumhurbaşkanım, sizleri tekrar Menemen’de görmek için sabırsızlanıyoruz. Şeref duyarız, onur duyarız” diye konuştu.

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