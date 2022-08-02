Menemen Uluslararası Çömlek Festivaline hazırlanıyor

Menemen Belediyesinin ekim ayında ilkini gerçekleştireceği Uluslararası Menemen Çömlek Festivalinin hazırlık toplantısında konuşan Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Artık Menemen çömleğinin dünyada söz sahibi olma vakti geldi. Eşsiz çömleklerimizi ve ustalarımızı dünyaya tanıtacağız” dedi.

Menemen Belediyesinin 7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında planladığı Uluslararası 1. Menemen Çömlek Festivalinin hazırlık toplantısı, Tepe Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan başkanlığında düzenlenen toplantıya; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Menemen’deki çömlek ustaları katıldı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, katılımcılara imaj ve içerik ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Türkiye ve dünya üzerinde birçok ustayı bir araya getirecek Uluslararası Çömlek Festivalinin ilkini gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, toplantıya katılan tüm çömlek ustalarına teşekkür etti.

Menemen’in çömlekçilik konusunda “eşsiz” işler çıkardığına dikkat çeken Pehlivan, “Çömleği ile meşhur Menemenimizde haklı bir iddiamız var. Geç kalınmış hamleleri yaparak Menemen çömleğini dünyaya tanıtacağız. Çömleğimizin dünya da söz sahibi olma vakti geldi. Yıllardır yapıla gelen ulusal ya da uluslararası tüm çömlek festivallerinden daha etkileyici bir festivali hep birlikte gerçekleştirmeyi, Menemen var oldukça kuşaktan kuşağa geliştirilerek taşınmasını çok istiyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde ve ciddiyetindeyiz. Tüm hazırlıklarımızın, heyecanımızın kaynağında bu var. Bu tür organizasyonları başarılı yapan, görkemli kılan şey, işin özü olan değerlerin tümünün bir araya getirilmesidir. Bu nedenle ilçemizin tüm değerlerini bu festivalde bir araya getirmeyi, buluşturmayı, kaynaştırmayı çok önemsiyoruz. Ben, başkan yardımcılarım, mesai arkadaşlarım, bilgisine güvendiğim yol arkadaşlarım, hepimiz bu büyük başarıya katkı koymak, bir parçası olmak, sonunda ’biz yaptık’ diyebilmek için kollarımızı sıvadık. Bu ortak hayali gerçekleştirmek için hazırız. İlgi ve samimiyetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimizin, güçlenerek, gelişerek devam etmesini ümit ediyorum. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağımı bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

Çömlek festivalinin Menemen’i hak ettiği değeri kazandıracağına inancını dile getiren Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Bilal Deniz de, “Buradaki amacımız; bu mesleğe yıllarını veren ustalarımızın ve el emeği ürünlerin dünya ülkeleri tarafından da görülmesi ve tanınması. Sayenizde geç kalınmış bir festivali Menemen ilçemizde gerçekleştireceğiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.