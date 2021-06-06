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Menderes’te LGS öğrencileri unutulmadı

Menderes Belediyesi tarafından LGS’ye giren öğrencilere sınavda ihtiyaçları olacak kırtasiye seti hediye edildi.

İZMİR 06.06.2021, 13:08
Menderes’te LGS öğrencileri unutulmadı

Menderes Belediyesi tarafından LGS’ye giren öğrencilere sınavda ihtiyaçları olacak kırtasiye seti hediye edildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrencilere Menderes Belediyesinden destek geldi. Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde sınava katılan tüm öğrencilere içerisinde maske, kalem, silgi ve suyun yer aldığı paketler hediye edildi.

LGS’ye katılan tüm öğrencilere başarılar dileyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “LGS’ye katılan tüm öğrencilerimizin sınav öncesi yanında olduk. Kendilerine su ile içerisinde maske, kalem ve silginin yer aldığı kırtasiye setimizi hediye ettik. Sınav heyecanı yaşayan tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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