Kızılçullu’ya üç altın madalya daha

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, biyokimya, çevre ve fizik alanında ürettikleri projeleriyle üç dünya birinciliği ve bir özel ödül kazandı. Malezya merkezli SEGI College University ve Endonezya’dan Indonesian Young Scientist Association’ın ortak olarak hazırladığı World Invention Competition and Exhibiton (WICE) proje yarışmasına katılan gençler, 12 ülkeden 112 projeyi geride bırakarak Buca’nın adını bir kez daha dünyaya duyurdu.

Buca’nın bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası arenada yeni bir başarıya daha imza attı. Her geçen gün bünyesine kattığı öğrencilerin bilimsel ve sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkaran merkez; Hong Kong, Tunus ve Zimbabwe’de aldığı derecelerin ardından Endonezya’da da altın madalya kazandı. World Invention Competition and Exhibiton (WICE - 12 Eylül 2020) proje yarışmasına katılan gençler, üç dünya birinciliği ve bir özel ödül elde etti.

Altın madalya özel ödülle taçlandı

Merkez öğrencilerinden Sinemis Nur Boz ve Bilal Esmer’in biyokimya alanında hazırladıkları “İnsana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı” projesi, altın madalyanın yanı sıra Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association (MIICA) tarafından özel ödüle layık görüldü. Asil Söylev ve Sude Kahraman’ın çevre alanında hazırladıkları “Ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör” projesi de altın madalyayı göğüsledi.

Kalıtsal hastalıkları tespit edecek proje

Daha önceki uluslararası yarışmalarda biyokimya ve çevre alanında aldığı ödüllere ek olarak merkez, bu yarışmada bir yeni branşta daha başarı kazandı. Fizik alanında proje üreten Bilge Toprak Karakaya, nano boyutta iletkenliğin kuantizasyonu araştırılarak insanlarda üridin eksikliğini tespit eden bir biyosensör hazırladı. Kalıtsal hastalıklar ve bazı nörolojik rahatsızlıkların tespit edilmesinde önemli rol oynayacak proje, altın madalya ile ödüllendirildi.