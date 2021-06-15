Kızılçullu gençlerinden TÜBİTAK’ta derece

Bucalı öğrencilerin akademik hayatlarındaki gelişimi için çalışmalarını sürdüren Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, 52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı. Fizik alanında hazırladıkları projeyle Türkiye finaline çıkan öğrenciler üçüncülük ödülü kazandı.

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Türkiye finalinden dereceyle döndü. Merkez öğrencilerinden Asil Söylev ve Miraç İrtegün, öğretmenleri Meltem Gönülol Çelikoğlu danışmanlığında hazırladıkları “Lazer Benek Yöntemi ile Tavuk Etindeki Bozulmaların Temassız ve Tahribatsız Olarak Tespit Edilmesi” adlı projesi yarışmada değerlendirmeye alındı. Öğrencilerin projesi, İzmir bölge sergisinde fizik dalında birinci olarak Türkiye final yarışmasında sergilenen 23 fizik projesi arasına girdi.

Öğrenciler, 52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye finalinde fizik kategorisinde üçüncülük elde etti. Öğrenciler kazandıkları başarıyla üniversite sınavında ek katsayı almaya hak kazandı; ayrıca finalde dereceye girerek, TÜBİTAK tarafından uluslararası yarışmalara seçilme şanslarını da devam ettirdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, zoom platformu üzerinden dereceye giren öğrenciler ve danışmanları ile bir araya geldi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Hasan Mandal, gençlerin sorularını cevaplayarak gelecek senelerde yapılacak yarışmalar için önerileri dinledi.