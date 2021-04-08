Kırklar’da yaşayan kadınlara kurs müjdesi

İzmir’in Buca ilçesinde, Kırklar Mahallesi’ndeki kadınların kurs talebi üzerine harekete geçen Buca Belediyesi, eski muhtarlık binası ile çevresindeki alanın bakım ve tadilatını yaparak kurs merkezi haline getirdi.

Buca Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan Bucalı kadınlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Buca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, kentin birçok noktasında verilen hobi ve meslek edindirme kursları için bir talep de Kırklar Mahallesi’nde yaşayan kadınlardan geldi. Kadınların talebi üzerine, bir dönem eski köy muhtarlığı olarak kullanılan yerin düzenlenmesi için harekete geçildi. Belediye ekipleri kısa zamanda atıl durumdaki bina ve çevresini baştan aşağıya yenileyerek, kurslara hazır hale getirdi. Merkezde ilk olarak kadınlara el işlemeciliği, makine nakışları ve ev tekstili kursları açıldı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 20 kursiyerin eğitim aldığı kurs, 3 ay boyunca devam edecek.