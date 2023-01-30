Kınıklı gençler, yarışmalara damga vurdu

Kınıklı gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları İzmir il elemelerine damga vurdu. ’Ses ve İcra Yarışması’nda Türk müziği ve popüler müzik kategorilerinde derece alan gençler, birçok Kınıklı gence de ilham oldu.

Sanatçı Fırat Tanır eşliğinde eğitimlerini Kınık Gençlik Merkezinde sürdüren Kınıklı gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları İzmir il elemelerinde başarı gösterdi. ’Ses ve İcra Yarışması’nda Türk müziği ve popüler müzik kategorilerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde edildi. Türk müziği kategorisinde İzmir 1’incisi olan Yücel Tuğrul, Ege Bölgesi finalinde İzmir’i temsil edecek. Popüler müzik kategorisinde Irmak Karpuz 2’nci, Zeynep Karamuk ise 3’üncü oldu. Ayrıca popüler müzik kategorisinde Berke Tokat, Mustafa Gündüz ve Sevgi Tozduman; Türk müziği kategorisinde Özgü Öz ve Ödül Çetin; popüler müzik kategorisinde Erdoğan Özsaygılı ve Erkan Kocatepe sahne aldı.