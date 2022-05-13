Kemalpaşa’da ilk kiraz hasadı yapıldı

İzmir’in kirazıyla meşhur ilçesi Kemalpaşa’da yılın ilk kiraz hasadı yapıldı.

Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kiraz hasadı başladı. Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde üretici Mehmet Ali Akdemir’e ait kiraz bahçesinde hasat programı gerçekleştirildi.

3 milyona yakın kiraz ağacının bulunduğu ilçede, haziran ayının sonuna kadar hasat sürecek. Kuzey yarımkürede erken hasat edilen yerlerden biri olan Kemalpaşa’nın ünlü kirazı, rakiplerinden aroma, kalite ve renk olarak ayrılıyor. İlçe kiraz üretiminde İzmir’in yüzde 85’ini, Türkiye’nin ise yüzde 12’lik kısmını karşılıyor. İlk olarak sadece iç piyasaya verilen ürün, birkaç hafta sonra ihracat da edilebilecek.

Bugün gerçekleştirilen ilk hasat programına katılan ve üreticiler ile birlikte hasat yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bu yıl rekoltenin fazla kalitenin de iyi olduğunu söyledi. Kırkpınar, “Verimli topraklarda kaliteli ve bol ürün elde etmek elbette mümkün, üretici arkadaşlarımız bağ ve bahçelerine iyi baktıkça üründe verim artıyor. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. İnşallah bol ve bereketli bir kiraz sezonu geçiririz” diye konuştu.

Hasat programına AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ile çiftçiler katıldı.