Kadınlara Çiğli Belediyesi desteği
ÇİĞLİ BELEDİYESİ VE KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI (KEDV) ARASINDA İMZALANAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE ÇİĞLİLİ KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM VE DESTEK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. KADINLARLA YAPILAN ONLİNE TOPLANTILARA KATILAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI UTKU GÜMRÜKÇÜ, EMEĞİYLE VAR OLMAYA ÇALIŞAN KADINLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.
Çiğli Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Çiğlili kadınlara yönelik eğitim ve destek çalışmaları devam ediyor. Kadınlarla yapılan online toplantılara katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, emeğiyle var olmaya çalışan kadınları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Çiğli Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Çiğli’de yaşayan kadınlara yönelik çalışmalar hız kazandı. İlçede yaşayan kadınların ekonomik ve toplumsal güçlenmeleri açısından pek çok çalışma yürütülürken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü kadınlara yönelik tüm projelere tam destek olmaya devam ediyor. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen, ilçedeki kadın muhtarlar ile meclis üyelerinin de destek verdiği çalışmalarda KEDV ile birçok proje hayata geçirildi. Özellikle dar gelirli kadınların kadın kooperatifleri etrafında örgütlenmelerini destekleyen çalışmalarda önemli mesafeler kat edildi.
Üreten kadınlara tam destek
Üreten kadınların yanında olduklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Bir yıldır büyük çoğunluğu Harmandalı bölgesinden kadınlara liderlik ve örgütlenme, kooperatifçilik, stratejik planlama eğitimleri verildi. Pandemi sürecinde de sosyal izolasyon koşullarına uyarak İzkent Mahallesi’nde yaşayan kadınlara yönelik online kooperatifçilik eğitimi yapıldı. KEDV temsilcileri İzkentli kadınları kooperatifçilik hakkında bilgilendirdi ve kadınların bu alandaki sorularını cevapladı. Çiğli Belediyesi olarak kooperatif çatısı altında bir araya gelmeye çalışan kadınlarımızı destekliyor, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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