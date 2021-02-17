Kadın başkanlardan CHP Genel Başkanına ziyaret

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İzmir’in Balçova ilçesinin iki kadın başkanı Fatma Çalkaya ve Binnur Akın, TBMM’de CHP Grup Toplantısına katıldıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Ziyarette Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, korona virüsü pandemisinde yaptıkları sosyal yardımları ve son yaşanan sel afetinde mağdur olan vatandaşlara verdikleri hizmetleri anlattı. Pandemi döneminde sosyal hizmetlere çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çalkaya, "Yaklaşık 8 milyon TL bütçe kullandık. Kimseyi yalnız bırakmadık. Zor durumda olan vatandaşlarımızın sıcak yemeğinden maskesine sağlık harcamalarından çocuklarının eğitim masraflarına kadar her konuda destek olduk. İş yerini kapatan esnaflara maddi destek vererek bir nebze katkı sağlamaya çalıştık" diye konuştu.

Başkan Çalkaya ayrıca, planlama süreci devam eden İnciraltı ve Bahçelerarası Mahalleleri içinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.

CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın da, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı, esnaf ziyaretleri hakkında Kılıçdaroğlu’na detaylar paylaştı. Yarım saat süren görüşmede başkanları dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, halkın tüm kesimlerine yönelik çalışmaların devam etmesini, yaşanan zor günlerde vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri gerektiğinin altını çizdi.