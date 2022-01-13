İzmirspor, maçlarını Balçova’da oynayacak

İzmirspor, Balçova Belediyesi ile yapılan olumlu görüşmeler sonucunda ligin kalan maçlarını Balçova İlçe Stadyumu’nda oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor, maçlarını bir süredir Yeşilyurt Sahası’nda oynuyordu. Ligde 21 puanla 1. Aliağa Futbol Kulübü ve 3. Çiğli Belediyespor ile aynı puana sahip olan 2. sırada yer alan lacivert-beyazlılarda Başkan Nedim Topaloğlu ve yönetim, önce takımın efsanesi olan tecrübeli teknik adam Levent Eriş’i göreve getirmiş, daha sonra da maçlarını daha iyi bir stadyumda oynamak için çalışmalara başlamıştı.

Balçova Belediyesi ile anlaşıldı

Bu çalışmalar sonucunda lacivert-beyazlı yönetim, Balçova Belediyesi ile masaya oturarak ligin kalan maçlarını Balçova İlçe Stadyumu’nda oynama talebinde bulundu. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, bu talebi olumlu karşılayarak İzmirspor’a 3. Lig yolunda başarılar diledi. İzmirspor yönetimi de Çalkaya’ya kulüp ve camia adına teşekkürlerini iletti.

Bu anlaşmayla beraber İzmirspor, BAL 9. Bölge 2. Grup’taki kalan ikinci yarı maçlarını iki bin kişi kapasiteli Balçova İlçe Stadyumu’nda oynayacak.