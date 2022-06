İzmirli taksicilerin gündeminde tarife değişikliği yok

Artan akaryakıt fiyatları ile birlikte taksilerde yeni fiyat tarifesinin gündemde olup olmadığı tartışılırken, konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Şu an gündemimizde yeni fiyat tarifesi yok ama 15 gün sonra ne olacak onu da bilmiyoruz” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artan akaryakıt fiyatları sonrası yeni fiyat tarifesinin gündemde olup olmadığı konusunda açıklamada bulundu. En son 3 ay önce fiyat ayarlaması yaptıklarını hatırlatan Anık, “Şu an beklemedeyiz. Önce önümüzü göreceğiz. Yükselme devam mı edecek yoksa bir durağanlaşma mı olacak, ona göre hareket edeceğiz. Şu an gündemimizde yeni fiyat tarifesi yok ama 15 gün sonra ne olacak onu da bilmiyoruz. Vatandaşın da alım gücünü düşündüğümüzde zam yapmak çare değil. Anacak akaryakıt fiyatı yukarıya çıkarsa buna mecburuz. Şu an düşünmüyoruz ama bu süreç ne kadar sürer bilemiyoruz. Mutlaka KDV ve ÖTV indirimi yapılması lazım” diye konuştu.

“Önümüzü görememek çok büyük bir sorun”

Akaryakıt fiyatlarının çok yükseldiğini ifade eden Anık, “Biz 3 ay önce taksimetre ayarı yaptığımız zaman bu fiyat 21 TL’ydi. Aradaki farka baktığımızda, litre başına aşağı yukarı 9 TL gibi bir zam gelmiş oldu. Lastik, yedek parça, tamir giderlerine de zamlar geldi. Sektör olarak önümüzü görememek çok büyük bir sorun. Bu durum taksiciyi, minibüsçüyü, servisçiyi, kamyoncuyu etkiliyor. KDV ve ÖTV konusunda mutlaka indirim yapılması lazım. Lastik tekerlekli yük ve yolcu taşıyanlar gerçekten sıkıntıda. Biz taksiciyiz. Kontağı açarız, gideriz. Geriye boş dönersek az kazanırız ama durakta bekleriz ve müşteri gelirse gideriz. Ancak minibüsçü arkadaşlar 5-10 dakikada bir sırası gelince gitmek zorunda. Servisçiler gidip gelmek zorunda. Yolcu otobüsleri çalışmak zorunda. Bu sektör en zor dönemini yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Dengenin sağlanması gerekiyor”

Yeni fiyat ayarlamasının sürekli yapılması halinde yolcu kapasitesinin düştüğünü vurgulayan Anık, sözlerini şöyle sürdürdü: “O zaman da gittiğiniz yerden boş dönüyorsunuz. Taksicinin para kazanabilmesi için günde 20 işe gidiyorsa en az 10 tanesinde dönüş yolcusu alması lazım. Vatandaş mecbur kaldığı için taksiye binmemeli. Rahat ve uygun olduğu için de taksiye binebilmeli. Bu dengenin sağlanması gerekiyor.”

Korsan taksiciler sosyal medyaya ilan veriyor

Anık, korsan taksicilerin internet siteleri ve sosyal medyada ilan verdiğini de dikkat çekerek şöyle konuştu: “Taksi fiyatları arttığı zaman korsan taksiciler fırsatı değerlendirmek istiyor. Sosyal medyada ya da site açarak ilanlar veriyorlar. Bunlar yasal değil. Bunu yapanların zaten araçları kapatılıyor ve para cezaları ödüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bu konuda iyi bir çalışma yapıyor. Biz de emniyet ile işbirliğindeyiz. Bu tip siteleri kendilerine aktarıyoruz. Korsan taksiciler sitelerde nereden nereye kaç paraya götüreceklerini yazıyor. Bunların önüne geçmek için uğraşıyoruz. Haftada en az 7-8 araç kapatılıyor. Her ay kapatılan araç sayısı 40’ın altına düşmüyor. Vatandaşların da dikkatli olması lazım. Bir minibüste, takside kaza yaşadığınızda bizim araçlarımızda sigorta var. Özel bir araçla kaza yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Yani astarı yüzünden pahalı olur.”

“Araç alımında yüzde 45’lik ÖTV çok fazla”

Taksici esnafının araç alımında yüzde 45 oranında ÖTV ödediğini, bunun da çok yüksek olduğunu söyleyen Anık, minibüsçü ve servisçilerin ise yüzde 4 ile yüzde 8 arasında ÖTV ödediğini belirtti. Makul bir ÖTV’nin uygulanmasını talep eden Anık, “Aksi takdirde araçlarımızı yenilememiz mümkün değil. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları da biliyoruz ama çare bulmak zorundayız. Yenilenmesi gereken çok sayıda araç var ama bu şu an mümkün değil. Biz bu konuda ısrarcıyız” sözlerine yer verdi.

“Önünde sonunda elektrikli araçlara dönülecek”

Elektrikli araç kullanımının önemli olduğunu ancak mevcut durumda bunun zor olduğunu kaydeden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Elektrikli araçlara önünde sonunda dönülecek ama bu ortamda şu an için zor görüyorum. Elektrik araçların en ucuzu 1 milyon TL’nin üzerinde. Bu da bizim için büyük bir rakam. Birkaç yıl içinde elektrikli araçlara geçileceğini düşünüyorum. Makul bir fiyat olursa ve şarj istasyonu sorunu çözülürse neden olmasın? Zaten gidişat da onu gösteriyor” dedi.

“Kruvaziyer gemiler ve fuarların faydası çok”

Anık, taksici esnafı için kruvaziyer gemilerin ve fuarların çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Kruvaziyer gemilerinin taksicilere inanılmaz faydası oldu. Şimdiye dek dört gemi geldi. Son gelen geminin yolcu sayısı daha yüksekti. Sezon sonuna kadar 30 gemi gelmesi bekleniyor. 4-5 bin kişi geldiğinde en az 300 taksi işe gidiyor. Bu işe öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odasına teşekkür ediyoruz. Özellikle fuarlar bize çok faydalı oluyor. İzmir’de fuar yapıldığında günlük hasılatlarda yüzde 25’lik bir artış oluyor.”