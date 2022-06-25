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İzmirli robotik takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı

İzmir’de özel bir lisenin öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sponsor olduğu FIRST Robotics Competition (FRC) turnuvasında elde ettiği başarının ardından Avustralya’da dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İZMİR 25.06.2022, 10:15
İzmirli robotik takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı

İzmir’de özel bir lisenin öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sponsor olduğu FIRST Robotics Competition (FRC) turnuvasında elde ettiği başarının ardından Avustralya’da dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sponsor olduğu FRC turnuvasında yerel ve ulusal çapta şampiyonluk elde eden lise, dünyada da zirveye oturdu. İzmir’in ardından Türkiye’deki başarıları peş peşe yakalayan ve Avusturalya’da düzenlenen Asya Pasifik Şampiyonası’nda yarışan 6 kişilik robotik takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı. Geleceğin bilim insanları, turnuva ve robot performans şampiyonluğu olmak üzere iki kupayı İzmir’e getirerek büyük bir başarıya imza attı. Ekip, turnuvada Japonya ve Amerika gibi dünya teknoloji devleriyle yarıştı.

"Gururlandık"

Okulun bilim koordinatörü Oğuzhan Köse’yi ve öğrencileri makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrencilerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Soyer, “Muazzam. Tebrik ediyorum. Size helal olsun. Çok gururlandık” derken, öğretmen Köse de verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

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