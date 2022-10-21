İzmir’in yeni kitap fuarı İZKİTAP açılıyor

İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı, önümüzdeki hafta kapılarını açmaya hazırlanıyor. İZKİTAP, İzmir’de ilk defa İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek. 28 Ekim Cuma günü başlayacak olan fuar boyunca yazarlarla söyleşiler, imza günleri ve paneller olacak. 10 gün boyunca on binlerce kitapseverin ziyaret etmesinin beklendiği fuar, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu, Sorbonne Üniversitesinde Türk edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel olacak. Nedim Gürsel, 29 Ekim’deki söyleşide ziyaretçilerle buluşacak. Aynı gün saat 14.00’te Ahmet Ümit ve Timur Soykan’ın da imza günü yapılacak. 30 Ekim 13.00’te Suat Çağlayan, 4 Kasım 17.00’de Buket Uzuner, 6 Kasım 14.00’te Ahmet Telli de imza gününde okurlarıyla buluşacak.