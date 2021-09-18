İzmir’in iki köklü kurumundan iş birliği protokolü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, iki kurum arasındaki iş birliğinin ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesini kuran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Özhan Türkyılmaz’ın imzaladığı protokolle, bilimsel ve akademik çalışmalar yapılacak, DEÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri, staj ve saha çalışması gibi imkanlardan faydalanabilecek.

Protokol töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İki yıl önce Kiraz ilçemizde DEÜ Veteriner Fakültemizi oluştururken bazı hedeflerimiz vardı. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda her geçen gün hızla yol almaya devam ediyoruz. Fakültemiz öğrencilerimizle, değerli hocalarımızla çok kısa sürede ciddi bir noktaya geldi. İmzaladığımız protokolün, enstitüdeki laboratuvarlardan faydalanacak, projeler ve araştırmalar yapacak öğrencilerimiz için önemli bir seçenek oluşturacağını düşünüyoruz. Veteriner hekimlerimizin ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunu ve bu alanda bilgi birikiminin oluşturulması gerektiğini biliyorduk. Kurduğumuz veteriner fakültemizle ne kadar isabetli bir karar aldığımızı gördük. Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde sizlere teşekkür ediyor, ulusal ve uluslararası projelerin geliştirilmesine, öğrencilerin yetişmesine katkı sağlayacak bu protokolün ülkemize, İzmir’imize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Özhan Türkyılmaz de, “Biz, Ege Bölgesi’ndeki illerde faaliyet gösteren, veteriner hekimlik alanında çalışan ve hayvan hastalıkları ile mücadele eden bir enstitüyüz. ISO 17025’e göre akreditasyonumuz var. 1933 yılında kurulan enstitümüzün, araştırma, eğitim ve akademi alanında da çalışmaları bulunuyor. İmzaladığımız bu protokolle ve sizlerin katkılarıyla çok daha güzel projelere ve çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü arasında imzalanan protokol, akademik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra eğitim faaliyetlerini de içeriyor. Protokol kapsamında, DEÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri; staj, uygulama ve saha faaliyetlerine katılabilecek. Yapılan iş birliği çerçevesinde ayrıca, hayvancılık alanında üretime katma değer sağlayacak çalışmalar yapılacak, sanayi kuruluşlarının araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine katılım sağlanacak.