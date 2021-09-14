İzmir’in ahisi şed kuşandı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 34. Ahilik Haftası’nı gerçekleştirdiği törenle kutladı. Törende ilin ahisi, ilin kalfası, ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ahilik Haftası için kutlama töreni gerçekleştirdi. Programın açılışında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali Köşger: “Her birimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamız lazım”

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ahi kelimesinin anlamının kardeş olduğunu söyledi. Köşger, “Ahilik bir düzenin, nizamın bir intizamın adıdır. Biz devletimizin temelini her zaman halkın refahı üzerine inşa etmişizdir. Düsturumuz ‘Milleti yaşat ki, devlet yaşasın’ prensibidir. Milleti yaşatmanın en temel yolu onlara ekonomik olarak geçimlerini sağlayacakları ortamı sağlamak ve bunu belli bir intizam içinde temin etmektir. Ahilik sistemi hem ürettiren hem de üretenlere belli bir ahlaki prensip içinde hareket etmelerini sağlar. Günümüz sıkıntılarının temelinde bu sistemin kaybolmuş olması var. Bugün şikayet etmekte olduğumuz üretim ve pazarlama aşamalarındaki gayri insani durumun çaresi de kaybettiğimiz bu sistemdir. Bir taraftan bakkal özlemi duyarken diğer taraftan zincir marketleri teşvik ediyoruz. Bunları düşünmemiz ve kendi geçmişimize bakmamız lazım. Her birimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamız lazım. Ahiliğin temel prensibi de budur. Bunları yaparsak bizi çok güzel günlerin beklediğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mutlu: "Ahilik öğretilerini topluma benimsetmeyi, genç nesile aktarmayı hedefliyoruz"

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da Ahilik Haftası etkinliklerinin bu yol 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacağını belirterek, "Hafta etkinlikleri ile, esnaf sanatkarların bin yıllık geleneği ve ilke edindikleri felsefeleri olan Ahilik öğretilerini topluma benimsetmeyi, genç nesile aktarmayı hedefliyoruz. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığımız etkinlikleri önümüzdeki hafta merkezde, Bayraklı’da ve Kiraz’da coşkulu bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi. 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini de hatırlatan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ahi Evranı anma yılı ayrıca UNESCO tarafından da kutlama yıldönümü programına alınmış, böylece yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir."

Soyer: “Ahilik, bir bereket ekonomisi tarifidir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise ahilik öğretisinin iyi bir esnaf ve iyi bir insan olmayı tarif ettiğini söyleyerek, “Ahilik bugün alıştığımızdan çok daha farklı bir ekonomik model de içeriyor. Ekonomik gelişimi maddiyata değil kültürel bir temele yaslıyor. Sadece ne yapacağımızı değil nasıl yapmamız gerektiğini de telkin ediyor. Özetle bir bereket ekonomisi tarifidir. Geçtiğimiz yıl İzmir’in zor günlerinde pandemi ve deprem sırasında hızla büyüyen ’Biz varız’ ve ’Bir kira, bir yuva’ dayanışmaları, adı öyle olmasa da özü itibariyle bu zamanın birer orta sandığıdır. Bu felaketler bize ahiliğin üzümdeki dayanışma kültürünün toplumunun genlerinde ne kadar güçlü bir şekilde bulunduğunu gösterdi” diye konuştu. Soyer ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, “Hem ulusal birlik başkanımızdan hem de mevcut başkanımızdan ricam, ne ödevleri olursa birlikte hareket edeceğimizi buradan söylemek isterim” dedi.

Konuşmaların ardından ilin ahisi, kalfası ve çırağına özel kıyafetler giydirilerek, şed kuşanma sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra ahilik yarışmasında ödül kazananlara ödülleri takdim edildi.

Törenin sonunda ise en iyi haber ve en iyi fotoğraf kategorisinde ödül kazanan gazetecilere ödülleri verildi.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’nun ev sahipliği yaptığı programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İl Müftüsü Salih Sezik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Şemsettin Ünal, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, esnaf odaları başkanları ve esnaflar katıldı.