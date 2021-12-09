banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!

İzmir’e Ege Gastronomi Merkezi kuruluyor: Protokol tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Borsası ile Ege Gastronomi projesi için iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Ege’nin kadim tarım ve gıda kültürünü belgelediğimiz, anladığımız ve bu kültürün korunması için yeniden dünyayla paylaştığımız önemli bir proje olacak. İzmir’in Cittaslow Metropol vizyonunu tamamlayacak ve ilki Eylül 2022’de yapılacak Terra Madre Anadolu fuarımızın gelişimine eşlik edecek” dedi.

İZMİR 09.12.2021, 10:15
İzmir’e Ege Gastronomi Merkezi kuruluyor: Protokol tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Borsası ile Ege Gastronomi projesi için iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Ege’nin kadim tarım ve gıda kültürünü belgelediğimiz, anladığımız ve bu kültürün korunması için yeniden dünyayla paylaştığımız önemli bir proje olacak. İzmir’in Cittaslow Metropol vizyonunu tamamlayacak ve ilki Eylül 2022’de yapılacak Terra Madre Anadolu fuarımızın gelişimine eşlik edecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile Ege Gastronomisi ile ilgili bir merkezin kurulması için iş birliği protokolü imzaladı. Ege’nin ulusal ve uluslararası gastronomi arenasında bir çekim merkezi olmasının hedeflendiği ve tarihi Borsa Sarayı’nda hayata geçirilecek projenin imza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “İzmir için gastronomi sadece mutfakta ve sofra arasında geçen bir pratik değil. Biz Ege’de sağlıklı ve lezzetli gıda üretimini, tohumun toprak ve suyla buluştuğu andan başlatıyoruz. Toprağı zehirleyen, su kaynaklarını tüketen ve üreticinin emeğini sömüren bir gıdadan, lezzetli bir yemek yapmak da mümkün değil. Bu nedenle, İzmir gastronomisinin başlangıç noktasını tarımda yoksulluk ve kuraklıkla mücadele olarak görüyoruz. İzmir Ticaret Borsası ile birlikte iş birliği yaptığımız bu proje, Ege’nin kadim tarım ve gıda kültürünü belgelediğimiz, anladığımız ve bu kültürün korunması için yeniden dünyayla paylaştığımız önemli bir merkez olacak. İzmir’in Cittaslow Metropol vizyonunu tamamlayacak ve ilki Eylül 2022’de yapılacak Terra Madre Anadolu fuarımızın gelişimine eşlik edecek” dedi.

Soyer: “Ege tarımının dünyaya açılan penceresi olacak”

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonundan doğan, temelinde küçük üreticilerin ve yerel tohumların desteklenmesi olan İzmir Tarımı’nın bu merkezde yaşayacağını ve dünyaya tanıtılacağını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burası, binlerce yıllık Ege tarımının dünyaya açılan penceresi olacak. Kırı ve kent merkezini, dahası, geçmişimizi ve geleceğimizi birbirine bağlayacak. Gezegenimiz iklim krizini yaşarken, geçmişin bilgeliğini geleceğin sorunlarına çözüm üretmek için çoğaltacak. Bu projenin şehrimizin tarım ticaretinin merkezi olmuş, İzmir’in simge yapılarından tarihi Borsa Binası’nın çatısı altında gerçekleşmesi özel bir anlam taşıyor. Böylesine değerli bir güç birliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tesis eden İzmir Ticaret Borsası yöneticilerine ve ekibine sonsuz teşekkür ederim.”

Kestelli: “Binlerce yıllık mutfak kültürüyle zengin tarımsal üretim desenini birleştirecek”

Üretimden markalaşmaya, eğitimden tanıtım faaliyetlerine kadar çok geniş bir konseptte yapılacak projeyle İzmir ve Ege Bölgesi’ni dünyanın sayılı gastronomi destinasyonlarından birisi yapmayı hedeflediklerini belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Projemizle Ege Bölgesi’nin binlerce yıllık yaşam ve mutfak kültürü ile zengin tarımsal üretim desenini birbirine gerçek anlamda entegre ederek dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Tunç Soyer’e teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Projenin merkezi ve uygulama alanlarından birisi olacak tarihi Borsa Sarayı ile ilgili de konuşan Işınsu Kestelli, “Tarihi Borsa Sarayımız İzmir’in anıt eserleri arasında çok önemli bir yere sahip. Geçen yıl yaşadığımız depremin etkisiyle binamızın güçlendirilmesi ve restorasyonu bir mecburiyet haline geldi. Bu amaçla borsacılık hizmetlerimizi farklı bir binada vermek için Borsa Sarayı’ndan taşındık. En kısa zamanda restorasyon ve renovasyon çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Binamızın herhangi bir kuruma devri söz konusu değil. Tadilatın ardından binamızda İzmir Ticaret Borsası’nın temsil, ağırlama ve etkinlikleri yapılmaya devam edilecek. Belirlenecek bölümleri de gastronomi projemiz dahil olmak üzere Borsamızın farklı işlev ve projelerinde kullanılacak. Ayrıca, tarihi Borsa Sarayımız yenilenecek yüzüyle sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yaparak İzmir halkının kullanımına daha açık hale getirilecek” şeklinde konuştu.

Kestelli, restorasyon projesi İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile tamamlanan Borsa Sarayı’na verdiği ve vereceği tüm destekler için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e de teşekkür etti.

Köşger: “İzmir turizmine hayırlı olsun”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Bu topraklarda 8 bin 500 yıllık miras var. Bu kadim medeniyetlerin tortusu olan mutfağımızı küçük dokunuşlarla evrensel hale getirmek ve turizmin hizmetine sunmak üzere yola çıkıyoruz. İzmir turizmine, geleceğine hayırlı olsun” dedi.

Kimler katıldı?

Protokol törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Güven Eken, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve İzmir Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8