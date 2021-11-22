İzmir’e 100 elektrikli otobüs ve 55 midibüs daha geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 2022 bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını, yeni araç, malzeme, teçhizat alımlarına ve yeni tesislerin yapımına ayırdı. Bu yılın sonuna kadar 22 yeni midibüs geleceği, gelecek yıl ise 100 elektrikli otobüs ve 33 midibüs daha alınacağı bildirildi.

Son 2,5 yılda 435 yeni otobüsü filosuna dahil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, gelecek yılki bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ını yeni yatırımlara ayırdı. Kentin sokakları dar ve yokuşlu semtlerine daha uygun olan midibüs tipi araçlardan 22 adet daha satın alan ESHOT, bu araçların yaklaşık 19 milyon TL tutan ücretini de Devlet Malzeme Ofisine (DMO) ödedi. Midibüslerin, bu yılın sonuna kadar geleceği ve hizmete alınacağı belirtildi. ESHOT, aynı araçlardan 33 adedini de gelecek yıl filosuna dahil edecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 2030 yılına kadar sera gazı salımını yüzde 40 azaltma hedefi doğrultusunda, 2022’de 100 adet elektrikli otobüs daha alınacak. Böylece ESHOT filosundaki elektrikli araçların toplamı 120’yi bulacak. ESHOT, elektrikli araçlar için çıkacağı ihalenin şartnamesinde, şarj istasyonlarının yapımını da şart koşacak.

Başkanın hedefi yüzde 120 gerçekleşecek

Bu araçların da gelişiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Tunç Soyer döneminde aldığı yeni otobüs sayısı 606’yı bulacak. Başkan Soyer’in “beş yılda 500 yeni otobüs” hedefi, aşılarak yüzde 120 oranında gerçekleşecek. ESHOT Genel Müdürlüğü, halen 90 midibüs, bin 49 solo otobüs ve 641 körüklü otobüs olmak üzere toplam bin 780 otobüsle toplu ulaşım hizmeti veriyor.

Arıza oranı sekiz kat düştü

Otobüslerin rutin bakımlarının planlı ve düzenli yapılması amacıyla çalışan Periyodik Bakım Şube Müdürlüğü, her gün 5-6 aracı baştan aşağı elden geçiriyor. Önleyici tedbirler sayesinde arıza oranlarında büyük düşüş sağlandı. Daha önce yüzde 10’dan fazla olan arıza oranı, yüzde 1.6’ya kadar geriledi.

Eski araçlar yenileniyor

ESHOT filosunun yıpranan araçları, atölyelerde bakıma alınıyor. Döşemelerden zemine, elektrik tesisatından klimalara ve boyaya kadar tüm aksamlar baştan aşağı yenileniyor. İhtiyaç duyulan araçlara yeni motor dahi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında bugüne dek 350 otobüs, fabrika çıkışı gibi yenilendi.

Tahmin edilen bütçe rakamları

ESHOT Genel Müdürlüğünün, hizmetlerini iyileştirme ve geliştirme, yeni araç-gereç-malzeme yolunda hazırladığı 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı, önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulacak. Gelir bütçesi, 1 milyar 414 milyon 35 bin TL olarak tahmin edilirken; gider bütçesi 1 milyar 821 milyon 600 bin TL olarak tahmin edildi.