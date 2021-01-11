İzmir’den Almanya’ya güzellik köprüsü

2004 yılından beri Yıldız Uysal’ın kurucusu olduğu Estrella Medikal Group bünyesinde hizmet veren Clinicas Estrella, A’dan Z’ye tüm güzellik uygulamalarını tek çatı altında buluşturuyor.

Deneyimli uzman kadrosu ile İzmir, Ege ve Türkiye’nin her yerinden bay ve bayan müşterileriyle buluşan Estrella, Almanya’daki 3 şubesiyle de güzellik konusunda çözümler sunuyor. 16 yıldır sektörde olduğu bilgisini veren Estrella Medikal Group Kurucusu Yıldız Uysal, merkez olarak hijyen ve sosyal mesafe kurallarına son derece önem verdiklerini ve temizlik ekipleri tarafından merkezin sürekli dezenfekte edildiğini dile getirdi.

Yıldız Uysal, “Merkezimizde A’dan Z’ye tüm güzellik uygulamalarını tek çatı altında sunuyoruz. Danışmanlığını yaptığımız doktorlarımız tarafından plastik cerrahi uygulamaları, diş uygulamaları, sigara bırakma ve zayıflamada kullanılan biorezonans, ozon terapi, medikal estetik, epilasyon ve zayıflama amaçlı bölgesel incelme, saç tırnak ve kuaför uygulamalarını bir arada sunuyoruz. Lazer epilasyonu, zayıflama cihazları ve tedavilerinin tüm son sistem cihazları merkezimizde bulunuyor. Yenilikleri sürekli takip ediyoruz. Saç ekimi dahil olmak üzere vücuda dayalı birçok işlemi yapabiliyoruz. Müşterilerimizle randevu usulü ile çalışıyoruz böylelikle daha sağlıklı hizmet vermek imkanımız oluyor. Türkiye’nin her yerinden Avrupa ve Arap ülkelerinden insanlar güzellik uygulamaları yaptırmak için Estrella’ya geliyor. Almanya’da ise Franfurt, Düsseldorf, Stuttgart şubelerimizle yatırım yaptık” diye konuştu.

Sağlık turizmi hizmeti sunuluyor

Estrella olarak önemli bir yatırıma daha imza attıklarını ve sağlık turizmi konusunda da hizmet verdiklerini kaydeden Yıldız Uysal sözlerine şöyle devam etti: “Yurtdışından hastalarımızı getirdiğimiz bir de sağlık turizmi hizmetiniz bulunuyor. Bir paket halinde, havaalanı transfer, rehberlik, 5 yıldızlı konaklama ve güzellik uygulamaları dahil tüm hizmetleri bir arada sunabiliyoruz. Böylelikle sağlık turizmi ile İzmir’e de katkı sağlıyoruz. Uzman kadromuzla müşteri memnuniyeti esaslı çalışıyoruz. Sosyal medyayı da etkin olarak kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Clinicasestetik.com ve clinicas_estrella Instagram hesabımızı da takip edebilir ve güncel fırsat ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz”