İzmir’de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Urla ilçesinde çevre yolunda meydana gelen kazada, motosikletten düşüp sürüklenen genç sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Çeşme İzmir Otoyolu Karaburun gişeleri çıkışı, bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaburun istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan Ege Erduran (26) idaresindeki 09 ABR 162 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Sağ şeritte seyir halindeyken devrilen motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarpınca sürücü Erduran yolda metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ege Erduran’ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.