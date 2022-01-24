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İzmir’de hizmet veren firma sürdürülebilir büyüme hedefledi

Gaziemir Ege Serbest Bölgesi’nde, deri ve tekstil gruplarında geniş üretim yelpazesiyle hizmet veren SF Trade, düzenlediği değerlendirme toplantısında 2022 strateji planını belirledi.

İZMİR 24.01.2022, 10:41
İzmir’de hizmet veren firma sürdürülebilir büyüme hedefledi

Gaziemir Ege Serbest Bölgesi’nde, deri ve tekstil gruplarında geniş üretim yelpazesiyle hizmet veren SF Trade, düzenlediği değerlendirme toplantısında 2022 strateji planını belirledi.

Kalite, çevre ve insan odaklı bir sistemle üretim gerçekleştiren SF Trade, 2030’a kadar sürdürülebilir bir dünya için uygulayacağı küresel amaçlarını masaya yatırarak yeni yol haritasını çizdi.

Pandemiye rağmen 2021 yılını büyümeyle kapattıklarını kaydeden SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, günün koşullarına ayak uydurarak sektörde emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

Sürdürülebilir büyüme ve değişen dünyaya uyum stratejisi çerçevesinde; üretimde verimlilik, yeşil enerji, karbon ayak izi gibi unsurlara dikkat ederek uluslararası standartlarda üretim yaptıklarını hatırlatan Aylin Gözay, “2020-2021 yılı için yeşil enerji sertifikası olan I-REC aldık. ISO 50001 enerji yönetim sertifikasyonu için çalışmalarımız devam ediyor. Her ne kadar ağır sanayi üretimi yapmasak da, karbon ayak izimizi minimize ederek küçük bir adım da olsa atmak istedik. Bu yıl karbon ayak izinin takip edilebilir hale gelmesini istiyoruz. Ürünlerde de inovatif ve çevreci yaklaşımlar benimsedik. Müşterilerimize daha teknoloji odaklı ve çevreci ürünler sunmak istiyoruz. Ürün çeşitliliği ve kalitesini geliştirmek adına Ar-Ge ve Ür-Ge’ye de önem veriyoruz. 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda kendimize bir yön çizdik. Her aşamayı uygun zamanda hayata geçirerek yeni yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

"Pandemide iyi sınav verdik"

Pandemi nedeniyle tüm sektörlerde sıkıntı yaşandığını ve SF Trade olarak bu dönemde iyi bir sınav verdiklerini kaydeden Aylin Gözay, sözlerine şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir bir büyüme; ancak yeni dünyanın hedeflerini ve ihtiyaçlarını doğru anlayarak mümkün olabilir. İnsan ve çevre sağlığı artık hiç olmadığı kadar önem taşıyor. Özellikle pandemi koşullarında önemli bir sınav verdiğimizi söyleyebilirim. Pandeminin pik döneminde çoklu hastalıklar yaşayıp sistemin kilitlenme riskiyle karşı karşıyaydık. Şirket doktorlarımızla birlikte pandeminin ülkemizde başlamasından önce aldığımız önlem çalışmalarıyla ve sistematik takiplerle şirketimizde önemli bir vaka sayısı gözlemlemedik. Bu süreç içerisinde üretimlerimize hiç ara vermeden devam edebildik ve müşterilerimize bir gecikme yaşatmadık. Çalışanlarımızın aşılama seviyesi de yüzde 90 seviyelerinde. Çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı büyük bir sorumluluk duyuyoruz. Bu nedenle çok hassas şekilde gerekli önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz” dedi.

Gözay son olarak, "Sektörde iyi firmalar tarafından tercih edilmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte kendimize yeni bir vizyon çizerek know-how merkezi olmak istiyoruz. 2021 yılını büyüyerek tamamladık. 2022 yılını da sürdürülebilir bir büyümeyle kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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