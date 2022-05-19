İzmir’de Geleneksel Gençlik Günleri düzenlendi

İzmir Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Geleneksel Gençlik Günleri düzenledi.

İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı haftasında, 3. Geleneksel Gençlik Günleri etkinlikleri düzenledi. Etkinlik çerçevesinde, Kuva-yi Milliye önderlerinden Antep Savunmasının önemli isimlerinden Şehit Şahin Bey’i örnek alarak okulun yemekhanesini Şahin Bey’in evinin altındaki mağarada oluşturduğu yaşam alanına dönüştürdü ve hafta boyunca ziyaretçilere açtı.

3. Geleneksel Gençlik Günleri çerçevesinde hafta boyunca farklı etkinliklerin yer aldığı okulda; ilkokul öğrencilerine ve okulun öğretmen ve öğrencilerine parkur yarışması, halat çekme, ok atma yarışmaları gerçekleştirildi. Öğrencilerden oluşturulan 45 kişilik Halk Dansları ekibi okul töreninin yanında “İzmir’i Anlamak” etkinliğini Ahmet Adnan Saygun Etkinlik Merkezi’nde sundu. Ayrıca okulun Geleneksel Gençlik Günleri etkinliklerinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Siber Güvenlik’, ‘Drone Uçurma Atölyesi’, ‘Hamurlu Devreler’, ‘Resim Yapan Robot’, ‘İlk Elektronik Devrem’, ‘Mobil Programlama’, ‘3D Tasarım Atölyesi’, ‘Robotik Programlama MBOT’, ‘Sonic Pi ile Elektronik Müzik’, ‘Scratch Programlama’, ‘Dekoratif Lehimleme’, ‘Gece Lambas Yapıyoruz’ atölye çalışmaları yapıldı.