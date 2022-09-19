İzmir’de gazilerin gurur günü

19 Eylül Gaziler Günü kutlaması, gazilerin ve kent protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen, "Gazilik, Türk vatanseverliğinin yaşayan destanıdır" dedi.

Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, komutanlar ve gaziler katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anarak başladığı konuşmasında, “Tarihimizde şehitlik ve gaziliğin onuru vardır. Cumhuriyetimiz ateş içerisinde kavrulup kuruldu. Gazilik, Türk vatanseverliğinin yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramandır” dedi.

Program, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığının konseri ve zeybek gösterisiyle sona erdi.