İzmir’de film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

İzmir’in Urla ilçesinde çekim yapan film ekibini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kazaya karıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Nohutalan Mahallesi eski Çeşme yolu yakınlarında meydana geldi. Gündüz saatlerinde Çeşme’nin Ilıca Mahallesi’nde yapılan film çekiminin ardından, film ekibi 45 C 6978 plakalı Mercedes marka minibüs ile İzmir’e doğru yola çıktı. Film ekibinin bulunduğu minibüsün sürücüsü M.S. (37), Nohutalan Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, savrulmanın etkisiyle yan yatan minibüste ağır hasar oluştu. Kazada araç sürücüsü M.S. (37) ile yolcular M.A. (20), E.E. (22), A.F.G. (26), M.J.A. (23), D.N. (21), B.K. (20), K.C.A. (23) ve M.Ş.A. (22) yaralandı. Yaralılardan 3’ü ambulansla, 6’sı ise vatandaşlar tarafından Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.