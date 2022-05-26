İzmir, Türkiye’nin ilk jeoloji festivaline ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin ilk jeoloji festivali için hazırlıklar tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle düzenlenen JEOFEST’22, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Kültürpark’ta yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Kültürpark’ta jeoloji festivali düzenlenecek. Toplumda bilimsel farkındalık oluşturmak ve beş temel bilim dalından biri olan jeoloji bilimini tanıtmak amacıyla yapılacak JEOFEST’22 için hazırlıklar tamamlandı. Deprem başta olmak üzere, doğa kaynaklı afetler nedeniyle can ve mal kayıplarının insanların kaderi olmadığını, coğrafyanın zenginlikleriyle jeolojik miras envanteri niteliği taşıdığına vurgu yapılacak 3 günlük program çerçevesinde fotoğraflar, karikatürler, fosiller, mineraller, görsel sunumlar ve tematik söyleşiler aracılığıyla bilgilendirmede bulunulacak. Çocuklar için eğlenceli etkinliklerin, gençler için müzik ve oryantiring yarışmalarının, yetişkinler için bilim insanları tarafından hazırlanmış sunumlar ve belgesellerin yer alacağı festival, görsel şölen niteliği taşıyacak.