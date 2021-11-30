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İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Sefarad Kültür Festivali ile restorasyonu yapılan Etz Hayim Sinagogu’nun açılış törenine katıldı. Soyer, festivalin İzmir’deki birlikte yaşam kültürünün daha da güçlenerek büyümesine katkı koyacağını söyledi.

İZMİR 30.11.2021, 11:14
İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Sefarad Kültür Festivali ile restorasyonu yapılan Etz Hayim Sinagogu’nun açılış törenine katıldı. Soyer, festivalin İzmir’deki birlikte yaşam kültürünün daha da güçlenerek büyümesine katkı koyacağını söyledi.

İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı. İzmir Musevi Cemaati Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen festivalde; kentin en eski sinagoglarından ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteği ile restorasyonu tamamlanan Etz Hayim Sinagogu da açıldı. Açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Musevi Cemaati Başkanı Avram Sevinti, Festival Direktörü Nesim Bencoya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i diğer kentlerden farklı kılan en önemli özelliğinin, birlikte yaşama kültürü konusundaki başarısı olduğunu söyledi.

Bu başarının çok renkli, çok sesli, çok nefesli bir toplum oluşundan kaynaklandığını ifade eden Başkan Soyer, “Musevi cemaatinin de bu hamurda çok ciddi bir payı var. Bugün hala İzmirliler’in günlük yaşamında Sefarad Yahudilerine özgü pek çok geleneğin izlerini bulmak mümkün. Bu çok büyük bir zenginlik” dedi.

“Desteğimiz sürecek”

Soyer, “Daha 50-60 yıl önce İzmir’in nüfusu 400 bin iken Yahudi-Musevi cemaatinin nüfusu 50-55 binlerde. Konak Belediye Başkanımızla birlikte bugün sayıları binli rakamlara düşen Yahudi yurttaşlarımızın İzmir’den ayrılmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu festivalin de buna vesile olmasını diliyorum. Seferad geleneklerini çeşitli etkinliklerle tecrübe edeceğimiz bu festivalin sizin zenginliklerinizi, değerlerinizi, erdemlerinizi gün ışığına çıkartacak bir festival olmasını diliyorum. Bu festivali yaşatmak ve geniş kitlelere duyurmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Kendimizi anlatmak için bu tür festivaller yapıyoruz”

İzmir Musevi Cemaati Başkanı Avram Sevinti de 1492’de Sultan 2. Beyazıt’ın kendilerini kabul etmesiyle ülkeye geldiklerini ve 500 yıldır burada yaşadıklarını söyledi. Avram Sevinti, “Bu 500 yılın içerisinde son 15 yıla kadar genelde Yahudi toplumu biraz içine kapanık, dışa çok açık olmayan bir hayat sürdü. Biz de kendimizi anlatmak ve dışa açılmak istedik. İzmir ve İstanbul’da kendimizi tanıtmak için bu tür festivaller yapıyoruz. Bunlarda da başarılı olduğumuzu söyleyebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında; sergi, söyleşi, film gösterimi ve konserler yapılacak. Festivalin son günü ise Hanuka (Işıklar Bayramı) Mum Yakma Töreni olacak. Festival, kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michael Ertzschei’nin yer alacağı “İbrani Romantizmi” adlı konserle son bulacak.

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