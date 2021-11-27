banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği
Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği
Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu
Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!

İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa’da yapıldı

İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu, Aliağa Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İZMİR 27.11.2021, 21:56
İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu Aliağa’da yapıldı

İzmir Kent Konseyleri Birliği Seçimli Genel Kurulu, Aliağa Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan genel kurula Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çevre ilçelerden kent konsey başkan ve genel sekreterleri katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Mehmet Taşlı, “Kent konseyleri, gönüllülük esasıyla demokrasiyi ve birlik beraberlik ruhunu geliştirmeyi amaçlar. Kentin geleceğini ve sorunlarını ortak akılla yönetir” ifadelerini kullandı. Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı ise 27 Kasım tarihinin İzmir Kent Konseyleri Birliği için demokrasi bayramı olduğunu belirtti.

“Asıl hedefimiz, ortak sevdamız İzmir’imizi daha iyi noktalara getirebilmek”

Genel kurula katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’nın ülkenin önemli liman ve sanayi kentlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Acar, “Aliağamız 1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edilmesinden sonra petrokimya, gemi söküm, demir çelik sektörleri olmak üzere önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptı. Günümüzde de 16 limana ev sahipliği yapıyoruz. Aliağamız, sadece liman ve sanayiden ibaret bir şehir değil. Uçansu Şelalesi ve Kuş Cenneti doğal güzelliklerimizi; Güzelhisar ve Helvacı ovası verimli topraklarımızı; Mavi Bayraklı Ağapark Plajı Turizmi; Tisna, Kyme, Myrina ve Gryneion ile yakınımızda olan Aigai Antik kentleri ise tarih ve turizminin varlığını gösteriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne Aliağa’nın bu alanlardaki potansiyelini öne çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Aliağa, ülke ekonomisinin yüzde 2’sinin döndüğü, dış ticaretimizin yüzde 6’sının yapıldığı bir şehir konumunda bulunuyor. Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56’sının yapıldığı limanlara sahibiz. Aliağa olarak bir dünya şehri olabileceğimize inanıyoruz. Aliağamızı, sağlık, spor, eğitim, kültür, sanat, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında en az sanayi kadar geliştirmeliyiz. Bu yolda projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Lakin bunu tek başına bir belediyenin yapma şansı yok. Her kurumun her sivil toplum kuruluşunun bu hedefe paydaş olması gerekiyor. Bu noktada Kent Konseyleri büyük önem arz ediyor. Aliağa’da bir başarı varsa, bu başarıda en az Belediye kadar Kent Konseyimizin de payı vardır. Aliağamızı bir dünya markası yapmak istiyoruz. Asıl hedefimiz, hepimizin ortak sevdası olan İzmir’imize katkı sunabilmek, İzmir’imizi daha iyi noktalara getirebilmek. El birliği ile birbirimize destek vererek şehrimizi daha yerlere getireceğiz” dedi.

Birlik yönetim kurulu belirlendi

Konuşmaların ardından İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Mehmet Taşlı, kent konseylerine verdiği destekten dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonrasında ise 13 adayın yarıştığı seçime geçildi. Yapılan oylamada 31 oyun 26’sını Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı aldı. Cihan Pazarcı’nın ardından Alper Yağlıdere, Senem Eştürk, Sebahattin İpektepe, Hadi Başman, İbrahim İncesu ve Suna Gündoğdu yönetim kuruluna seçilen diğer isimler oldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7