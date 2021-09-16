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İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu

Bayraklı Belediyesi Havuz Cafe Restaurant ve Nikah Salonunda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başkanlığında yapılan toplantıya, birim amirleri ve 23 mahalle muhtarı katıldı.

İZMİR 16.09.2021, 09:51
İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu

Bayraklı Belediyesi Havuz Cafe Restaurant ve Nikah Salonunda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başkanlığında yapılan toplantıya, birim amirleri ve 23 mahalle muhtarı katıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bayraklı Belediyesi Havuz Cafe Restaurant ve Nikah Salonunda birim amirleri ve 23 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıda birim amirlerince, Bayraklı ilçesindeki Çay Mahalle, Özkanlar, Yamanlar, Gümüşpala Polis Merkezi sorumluluk sahasındaki emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında yapılacak işlemler hakkında gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından, muhtarların taleplerini dinleyen İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, dile getirilen soruları tek tek cevapladı.

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