İzmir Büyükşehir’den bebek bezi ve mama desteği

Pandemi sürecinden bu yana gıdadan, süte, giysiden, sıcak yemeğe, tabletten, kitap desteğine kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz bebek bezi ve mama dağıtımını da sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, işsiz kalan ya da gelirleri azalan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Salgının başladığı ilk günlerden bu yana ihtiyaç sahibi 0-3 yaş arası bebeği olan ailelere bebek bezi ve mama desteği sağlayan Büyükşehir, Ramazan ayı öncesi bin 808 aileyi daha sevindirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 11 ilçede 253 mahallede bebek bezi ve mama dağıtımını tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandeminin başından bu yana 23 bin 256 mama paketi, 6 bin 694 bez, 6 bin 621 bisküvi ile 6 bin 248 takviye gıda dağıttı.

Öte yandan, içinde ebeveynler için bebek çantası, eldivenli alt-üst zıbın seti, şapka, battaniye, emzirme önlüğü, havlu, çocukların gelişimsel becerilerini artırmaya yönelik hazırlanmış altı kitaplık setin bulunduğu “Hoş geldin bebek” paketlerinin dağıtımı da devam ediyor. Paketlerde, 18 Ağustos 2019’daki orman yangınının yol açtığı tahribatın yaralarını sarmak amacıyla başlatılan “Orman İzmir” kampanyası kapsamında, İzmirli her bebek için dikilen fidanın sertifikası da bulunuyor.