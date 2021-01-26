İzmir Büyükşehir, kent verilerini ücretsiz erişime açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik kalkınma ve demokratik yönetim anlayışıyla kentle ilgili verilerini ücretsiz erişime açıyor. Girişimciler, araştırmacılar ve öğrenciler bu verilere Büyükşehir Belediyesinin açık veri portalı üzerinden ulaşabilecek.

Çevreden tarıma, ulaşımdan kriz belediyeciliğine kadar Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle ilgili 10 kategoride 120 veri setinin bulunduğu açık veri portalı, 28 Ocak’ta yapılacak tanıtım toplantısı ile https://acikveri.bizizmir.com üzerinden erişime açılacak.

Portal üzerinden İzmir’deki kurumlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları da kentle ilgili verilerini paylaşabilecek. İş insanları, girişimciler, akademisyenler ve araştırmacılar buradaki verileri işleyerek elde ettikleri yeni verileri de portal üzerinden paylaşabilecek. Böylelikle İzmir’le ilgili tüm verileri tek bir yerde toplayacak portal, kullanıcıların veri girişiyle zenginleşen, dinamik, yaşayan bir platform olacak.

Bilgiye erişim kolaylaşacak

Veri analizleriyle iş üreten herkes için bilgiye erişimi kolaylaştıracak portal, İzmirlileri katılımcılığa sevk ederek kentle ilgili farkındalığı da artıracak. Açık veri sayesinde araştırma ve geliştirmeye ayrılan süre kısalacak, yeni fikirler için işbirliği ortamı doğacak. Ayrıca girişimci vatandaş zekâsından yararlanılarak toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni çözümlerin ortaya çıkması sağlanacak.

Dünya Bankası destekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kasım 2019’da Barcelona Akıllı Kentler Expo’suna (Smart City EXPO World Congress) katılarak İzmir’in akıllı kent vizyonunu uluslararası alana taşımıştı. İzmir özelinde yapılan atölye çalışmasında iklim değişikliğinden yurttaş katılımına kadar birçok konuda dijital çözümler ve akıllı teknolojiler üzerine tartışılmıştı. Aralık 2019’da Kazan ve Moskova, Ocak 2020’de ise Washington ziyareti ile akıllı şehir yolculuğuna devam eden Büyükşehir, 2020 yılının Şubat ayında da İzmirlilerin birçok belediye hizmetine ve kentle ilgili verilere erişimini sağlayan Biz İzmir adlı dijital platformu açmıştı.

2020-2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’na dijital dönüşüm ve akıllı şehir projelerini dâhil eden ve Dünya Bankası’nın danışmanlıkla desteklediği Büyükşehir, kendi bünyesinde bir koordinasyon ve katılımcı ekibi kurmuştu. Büyükşehir Belediyesi açık veri konusunda meslek odalarından sivil toplum kuruluşlarına ilgili derneklerden üniversitelere kadar çeşitli paydaş toplantıları düzenlemişti.