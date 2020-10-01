İtfaiye şehitlerinin adı bu dersliklerde yaşayacak
ŞEHİT İTFAİYE ERİ MUHAMMER KAHRAMANTÜRK VE OZAN AVŞAR’IN İSMİ BUCA TOROS'TAKİ DOĞAL AFET VE ARAMA KURTARMA EĞİTİM MERKEZİNDEKİ İKİ DERSLİĞE VERİLDİ.
Şehit itfaiye eri Muhammer Kahramantürk ve Ozan Avşar’ın ismi Buca Toros’taki Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki iki dersliğe verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası’nda, şehit itfaiye erlerini unutmadı. Görevleri başında yaşamlarını yitiren itfaiye eri Muhammer Kahramantürk ve Ozan Avşar’ın ismi Buca Toros’taki Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki iki dersliğe verildi. Derslikler İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve İzmir İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak tarafından İtfaiye Dairesinin itfaiye haftası etkinlikleri kapsamında yeni adlarıyla eğitime açıldı. Açılışta Varlıorpak, "Bu şehitlerimiz son olsun. Ateş savaşçılarımızın ayağına taş değmesin" dedi. Ozan Avşar 2011’de Karabağlar’daki bir imalathanede çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında, Muhammer Kahramantürk ise 2016’da Pınaşbaşı’ndaki bir yangında kontrol amacıyla olarak çıktığı çatının çökmesi sonucunda şehit olmuştu.
MSB: "Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."
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