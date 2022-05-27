İsmail Güral Ortaokulu’nda bilim şenliği

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi’nde bulunan İsmail Güral Ortaokulu’nda 4006 Bilim Fuarı ve Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahan Çöker, okul müdürlerinin de katıldığı 4006 Bilim Fuarı ve Bilim Şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Sunuculuğunu Türkçe öğretmeni Didem Saatlı’nın yaptığı, Çilem Haydaroğlu, Didem Saatlı, Nur Yüksel, Koray Karadağ, Ezgi Kılıç ve Sevilay Aydın adlı öğretmenlerin görevli olduğu etkinlikte, proje yürütücüsü ve fen bilimleri öğretmeni Çilem Haydaroğlu bir konuşma yaptı.

"Proje çalışmalarının her biri, ileride başarılı çalışmalara atılacak büyük adımların ilk basamağıdır"

Haydaroğlu yaptığı konuşmada, "Bilim Fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler, hayal gücü ile üreticiliğin birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu üreticiliğin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda açılışını yapacağımız bilim fuarımızda 50 öğrenci, çeşitli branşlarda toplam 15 projeyi, 1 danışman öğretmen nezaretinde, özverili çalışmalarıyla ortaya koydular. Aynı zamanda 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz, bilim şenliklerinde, 6 danışman öğretmen rehberliğinde, büyük emeklerle oratoryo, müzik gösterisi, sıfır atık ve matematik sergisi için çalışmalarını hazırladılar. Sevgili öğrenciler, biliniz ki, yeryüzünde hiçbir buluş, sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki, proje çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalara atılacak büyük adımların ilk basamağıdır" diye belirtti.

Deneyler ilgi ile izlendi

Çeşitli yarışmalarda ödül kazanan öğrencilere madalyalarının verilmesinin ardından, Türkçe öğretmeni Didem Saatlı ve 6. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Bilim Oratoryosu" sunuldu. Etkinlikte, "Fildişi macunu deneyi", "Sirke ve karbonatla balon şişirme deneyi" ve "Yapay yanardağ deneyi" ilgi ile izlendi.

İzmir il birincisi seçilen Liva Çoğalmış’ın projesi ilgi çekti

4006 Bilim Fuarı açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, hazırladığı "Suyun Sesi" projesi ile İzmir il birincisi olan Liva Çoğalmış’ın projesi ile diğer öğrencilerin hazırladıkları projelerle ilgili bilgi aldı. Sıfır Atık Sergisi ve Matematik Sergisinin de gezilmesinin ardından, beden eğitimi öğretmeni Ezgi Kılıç’ın 6. sınıf öğrencileriyle hazırladığı "Fikirler Ölmez" adlı gösteriyle etkinlik sona erdi.