İki belediyeden 100 yıllık hasrete anlamlı sergi

Mübadelenin 100. yılında Konak Belediyesi ve Selçuk Belediyesi işbirliğiyle Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde “100 Yıllık Hasret" sergisi düzenlendi. Sergide, mübadillerin hikâyelerinin yanı sıra sandıklarından çıkan eşyalar da yer aldı.

“100 Yıllık Hasret" sergisi, Konak Belediyesi ve Selçuk Belediyesi işbirliğiyle Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezinde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir il yöneticileri, CHP Selçuk İlçe Örgütü üyeleri, Selçuk Belediyesi Meclisi üyeleri, Selçuklu mübadiller, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, başta Rumeli, Balkan ve mübadele dernekleri olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Selçuk Efes Kent Belleğinin envanterleriyle hazırlanan sergide mübadillerin hikâyelerinin yanı sıra sandıklarından çıkan eşyalar da yer aldı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Mübadelenin 100. yılında o derin hasret ve derin izlerle birlikte bir sergi düzenlemeye karar verdik. Şirince’de bildiğimiz hikâyelerle ve ’Son Efesli’ dediğimiz Dimitrula Kostaloğlu ile bire bir yapmış olduğum sözlü tarihten sonra buraya heyecanla geldim” dedi.

“Barış türkülerini dilimizden düşürmeyelim”

Mübadelenin izlerine tanıklık etmenin barış açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, “Biraz sonra bir sürü hikâyeye tanık olacağız. Buram buram hasrete tanık olacağız. Belki de sonrasında bir Selanik türküsü ile karşılaşacağız. Bir sardunya kokusuna teslim olacağız. Bir mendilin ucuna işlenmiş iğne oyasında bambaşka hatıraları yaşayacağız. Geçmişte yaşanmış olan o acıları bir kenara bırakıp geleceğe ilişkin hangi adımları atacağımıza bakacağız. Her şeyden öte iki yakanın aynı gökyüzü altında barış ve kardeşlik türkülerinin bir arada nasıl seslendirildiğine şahit olacağız. Burada atalarından duydukları hikâyeleri aktaranlar var. Bu aktarımlar çoğalsın ki, geçmişte yaşanan o acılar tekrar etmesin. Bu aktarımlar çoğalsın ki, bundan sonra hep beraber bir arada yaşamanın ne olduğunu anlatabilelim ve barış türkülerini dilimizden düşürmeyelim” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar “100 Yıllık Hasret” sergisini gezdiler.