İç mekan tasarımında bitki kullanımı stresi azaltıyor

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde, ikinci kez düzenlenen Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu çevrim içi ortamda yapıldı. Sempozyuma katılan Kingston Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Modern İç Mekanlar Araştırma Merkezi (MIRC) Direktörü Prof. Penny Sparke, “İç mekandaki doğal öğelerin ruh halimiz üzerinde dış mekan doğal öğeleri ile aynı etkiye sahip olabiliyor; yani bu öğeler bizi sakinleştirebilir ve günümüzde ‘iyi olma’ olarak nitelendirdiğimiz durumu gerçekleştirebilir” dedi.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde, Docomomo Türkiye İç Mekan Komitesi tarafından ikinci kez düzenlenen Türkiye’de Modern İç Mekanlar Sempozyumu, çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Türkiye’de modern iç mekanlar üzerine yürütülen güncel araştırmalar için disiplinler arası bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedefleyen sempozyumda, iç mimarlık alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılar sunum yaptı. T13 oturumdan oluşan sempozyuma, Kingston Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Modern İç Mekanlar Araştırma Merkezi (MIRC) Direktörü Prof. Penny Sparke, Lisbon Üniversitesi Yüksek Teknik Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bárbara Coutinho ve KU Leuven Üniversitesi ile Antwerp Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zsuzsanna Böröcz ana konuşmacı olarak katıldı.

Pandemide önemi ortaya çıktı

Etkinliğin açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “İç mimarlıkla ilgili konularda uzman olan araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getiren bu etkinlikte ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzde, iç mimarlığın önemi pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda daha fazla gündeme geldi. Modern iç mekanın değerinin takdir edilmesi, anlaşılması ve korunmasını, derinlemesine yapılan araştırmalar ve geniş tartışmalarla sağlamayı hedefleyen bu sempozyum ve çıktıları, kültürel belleğimizi zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmamızda önemli bir rol üstlenmektedir” dedi.

Sempozyumda 42 bildiri sunuldu

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, sempozyum sayesinde araştırmacıların ve alanında iz bırakan konuşmacıların katkısıyla bilgi alışverişi ve tartışma imkanı bulduklarını söyledi. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav da, “Sempozyumun iç mimarlık ilgi alanına, özellikle modern iç mimarlık tarihini hedef alarak önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Sempozyum, araştırmacıların kendi araştırmalarını paylaşıp tartışabilecekleri bir alan sunuyor” diye konuştu.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Ballice ise “Modern iç mekanı farklı yönleriyle paylaşmayı ve incelemeyi amaçlıyoruz. Toplam 62 bildiri, 11 poster başvurusu aldık. 24 bilim kurulu üyesi tarafından değerlendirilerek, 42 bildiri ve 10 poster kabul edildi. Bu bildiriler iç mekan tasarımcıları, yazılı medya, medya ve sinema, evsellik, kamusal iç mekan gibi konulara ayrıldı” şeklinde konuştu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Meltem Gürel’in yaptığı oturumda, Kingston Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Modern İç Mekanlar Araştırma Merkezi (MIRC) Direktörü Prof. Penny Sparke, 2021 yılında basılan son kitabı ‘Nature Inside: Modern İç Mekanda Bitkiler ve Çiçekler’den bahsederek “Kitabı yazarken en ilginç keşfim; iç mekandaki doğal öğelerin ruh halimiz üzerinde dış mekan doğal öğeleri ile aynı etkiye sahip olabildiğiydi; yani bu öğeler bizi sakinleştirebilir ve günümüzde ‘iyi olma’ olarak nitelendirdiğimiz durumu gerçekleştirebilir. Anlaşılan o ki yeşile özlemin giderilmesi, stres seviyelerinde düşüşe ve fiziksel sağlığın gelişmesine yol açtı. Bu fikirler 1980’lerin ortasında şekillenip gelişti. Bir grup psikolog, ofis ortamında bitkiler ile deney yapmaya girişti. Elde edilen bulgulara dayanarak, ‘ofis iç mekan tasarımına dahil edilen bitkiler ile mesleki tatmin arasında bir bağlantı olduğu’ sonucuna ulaşıldı. Fiziksel sağlık ve iç mekan bitkileri arasındaki bağlantılar ise 2009 yılında Seong Hyn Park ve Richard H. Mattson’ın ameliyat olmuş kadın hastaların odalarına getirilen bitki ve çiçeklerin tıbbi ve psikolojik etkilerini test etmesiyle doğrulandı. Araştırmacılara göre; odalarında bitki bulunan hastaların bulunmayanlara göre hastane yatış sürelerinin kısaldığı, ağrı kesici ihtiyaçlarının azaldığı, ağrı, kaygı ve yorgunluk düzeylerinin düştüğü ve daha olumlu duygulara sahip olduğu görüldü” diye konuştu.