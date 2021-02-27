Heyecanla beklenen “Tisna-1” kitapseverlerle buluşuyor

Aliağa Kent Kitaplığı’nın heyecanla beklenen yeni eseri “Tisna Antik Kenti’nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler”, mart ayının kitabı olarak okuyucu ile buluşuyor.

Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihini, sosyo-ekonomik gelişimini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için kültürel yayın çalışmalarında hız kesmeyen Aliağa Belediyesi, “Oku, Okut” kampanyası kapsamındaki ücretsiz kitap dağıtımlarına da devam ediyor. Kitapseverlere her ay bir kitap hediye eden Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı serisinin 14.Yayını “Tisna Antik Kenti’nde İlk Araştırmalar ve Gözlemler”in dağıtımına 1 Mart Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

Eser, Tisna’yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor

Arkeoloji dünyasına ışık tutacak 302 sayfalık eser yazarlığını Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emre Erdan yaptı. Eser, Emre Erdan ve ekibinin Myrina’nın hemen ard alanında, Kocaçay’ın kıyısındaki M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna’da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis bölgesinin, küçük olmasına rağmen erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kenti’yle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan yayın, Tisna’yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.

“Eserin Aliağa ve çevresinin kültürel birikimine katkı sunmasını bekliyoruz”

Eserin, gelecek dönemlerde Tisna Antik Kenti’nde yapılacak arkeolojik çalışmalar için de önemli bir kaynak olacağını belirten Erdan, “Bu kitap, genel itibariyle Tisna Antik Kenti’nde hangi dönemlerde yerleşim olduğu, Tisna’nın gelecekte bizlere neler sunabileceğine dair ipuçlarını yansıtıyor. Temel bilgilerden oluşan kitap hem arkeoloji dünyasına hem de Aliağa ve çevresinin kültürel birikimine katkı sunmasını bekliyoruz” dedi.

Dijital versiyonları yayınlandı

Tarih ve arkeoloji tutkunları Tisna-1 kitabını Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası zemin katında faaliyet gösteren basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebilecek. Eserin dijital versiyonları Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasına yüklendi. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.