İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası meyvelerini veriyor. Kampanya çerçevesinde 8 mahalleye kütüphane kuruldu. Talep eden diğer mahallelerde ise çalışmalar sürüyor. Başkan Tunç Soyer, kampanyaya şimdiye dek 10 binden fazla kitabın bağışlandığını söyleyerek “Bu daha başlangıç, hedefimiz 25 bin. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk bağışçısı olduğu “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası sürüyor. Kampanyada Buca Göksu, Konak Lale, Karabağlar Salih Omurtak, Bornova Meriç, Konak Emir Sultan, Karabağlar Yurdoğlu, Karabağlar Kibar ve Konak Kadifekale olmak üzere 8 mahalleye kurulan kütüphaneler hizmet vermeye başladı. İnşaatı tamamlanan Çiğli Köyiçi Mahallesi’ndeki kütüphane binası ise kitap tasnif aşamasının tamamlanmasından sonra hizmete alınacak. Buca Menderes, Karabağlar Kibar, Buca Kırklar ve Kemalpaşa Örnekköy mahallelerinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZBETON’un inşaat çalışmaları sürüyor. Kütüphane talep eden diğer mahallelerde program dahilinde önümüzdeki aylarda çalışmalara başlanacak.

10 binden fazla kitap bağışlandı

Başkan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanyaya yapılan bağışlar ve kampanyaya bağışlanmak üzere kendisine getirilen hediyelerle şimdiye dek 10 binden fazla kitap toplandığını ifade ederek “Bu daha başlangıç, hedefimiz 25 bin. Desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu. Toplanan kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından tasnif ediliyor, temizleniyor ve İZBETON tarafından kurulan muhtarlık kütüphanelerine gönderiliyor. Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından muhtarlara kitap tasnif etme, dizilim, ödünç verme ve kütüphane yönetmekle ilgili temel konularda eğitim veriyor.

59 muhtardan talep gelmişti

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” projesi için İzmirli muhtarlar projeye dair bilgilendirilmişti. Projeden faydalanmak isteyen 59 muhtar, kütüphane taleplerini İZBETON’a iletmişti. İZBETON ekipleri kütüphane yapılacak alanın uygunluğu, muhtarlığın mahalledeki konumu, bütün mahalleye hizmet edip edemeyeceği gibi kriterleri göz önüne alarak muhtarlıkları incelemişti. Uygun bulunan muhtarlıklarda çalışmalar başlatılmıştı.

Kampanya destek noktaları

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyasına kitap bağışını kolaylaştırmak için belirli metro istasyonları ve iskelelere de kumbaralar konmuştu. Kampanya destek noktaları şöyle:

- Kent Kütüphanesi, Alsancak

- Şato Kütüphanesi, Konak

- Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak

- Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca

- Güzelbahçe Kütüphanesi, Güzelbahçe

- Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca

- Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Çiğli

- Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru

- Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi, Konak

- Aşık Veysel Alanı Buz Pisti, Bornova

- Yasemin Kafe, Bostanlı

- Karşıyaka Eşrefpaşa Hastanesi Polikliniği

- Balçova İZSU hizmet binası