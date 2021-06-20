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Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar

Selçuklu çocuklar Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde düzenlenen eğitim ve etkinlilerle toprağı ve doğayı tanımaya devam ediyor. Bu hafta sonu 10-12 yaş grubu çocuklar için tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili drama çalışması düzenlendi.

İZMİR 20.06.2021, 12:06
Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar

Selçuklu çocuklar Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde düzenlenen eğitim ve etkinlilerle toprağı ve doğayı tanımaya devam ediyor. Bu hafta sonu 10-12 yaş grubu çocuklar için tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili drama çalışması düzenlendi.

İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi eğitmenlerinin katılımıyla Toprak Okulu’nda gerçekleşen eğitimde çocuklar, tıbbi ve aromatik bitkileri tanıyarak bu bitkilerin sağlık için önemini öğrendi. Öğretici olduğu kadar eğlenceli geçen eğitimde çocuklar; defne, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik gibi günlük hayatta sıkça kullanılan bitkiler ve bu bitkilerin sağlık açısından kullanımı, yetişme koşulları, dokuları ve kokularıyla ilgili bilgi sahibi oldu. Eğitime katılan 13 çocuk, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nden mutlu bir şekilde ayrıldı. Selçuklu çocukların tohumu, toprağı ve doğayı tanımalarına olanak sağlayan eğitimler Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde devam edecek.
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