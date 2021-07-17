Hasanağa’da çim konserleri başladı

Yaz aylarının sıcak akşamları Buca Çim Konserleri ile keyiflenecek. Temmuz ayı sonuna kadar Hasanağa Bahçesi’nde müzikseverleri buluşturacak konserler, mahalli sanatçılara destek olurken Bucalıların akşamlarına ise renk katacak.

Buca Belediyesi, yepyeni etkinliklerle zor günleri geride bırakan yerel sanatçılara destek olmaya devam ediyor. Müzisyenler, normalleşme sürecinde de Buca Belediyesi tarafından yalnız bırakılmadı. Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Buca Çim Konserleri organize edildi. Yaz coşkusunu kente yayacak Buca Çim Konserleri, 16 Temmuz’da Mustafa Yetiş, Berkan Bozdağ ve Grubu’nun performansıyla başladı. Grup, 17-18-19 Temmuz tarihlerinde de sahne alacak. Konserler, 26-27-29 Temmuz’da Mustafa Sal ve Grubu, 28-30-31 Temmuz’da ise Mahmut Belek ve Grubu’nun performanslarıyla devam edecek. Ücretsiz olarak dinleyenlerin beğenisine sunulacak konserler 20.30 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.