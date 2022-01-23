Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulunda Hakkı Kocakara güven tazeledi.

Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu toplantısı, dün Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda divan başkanlığına Mustafa Ak seçilirken, başkan vekilliğine Günay Öz, üyeliklere ise Cemal Küllüce, Osman Köfüncü ve Zafer Dursun seçildi. İki listenin yarıştığı genel kurul toplantısında 228 oy kullanılırken, 2 oy geçersiz çıktı. Yapılan oylamada mevcut başkan Hakkı Kocakara 122 oy, Erkan Barbun ise 104 oy aldı. Hakkı Kocakara’nın yeniden başkan olduğu listede, yönetim kurulu asil üyeliklerine Metin Özçetin, Ahmet Poyraz, Ali Koparal, Ramazan Karaca, Özcan Uçar ve Ali Sönmez, yedek üyeliklere de Ümit Dinçsoy, Gürcan Akdeniz, Hüseyin Cebenoyan, Yusuf Karaburun, Rahmi Yılmaz, Murat Karayel ve Veli Ekmekçioğlu seçildi. Denetim kurulu asil üyeliklerine ise Şükrü Peker, Yiğit Bulayır ve Yaşar Karagöz seçilirken, yedek üyeliklere de Muhsin Vural, Mustafa Gören ve İsmail Erküçük seçildi.