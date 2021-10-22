Göztepe ve Karşıyaka meme kanserine karşı bir araya geldi

Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında ilk sırada yer alan meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için İzmir’in iki köklü takımı Karşıyaka Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü bir araya geldi. Her iki takımın da sağlık sponsorluğunu yapan Medicana International İzmir Hastanesinin projesinde birleşen kulüplerin kadın voleybolcuları, “Ezeli rakipler olabiliriz; ama meme kanserinin karşısında birlikteyiz” mesajı verdi. Filenin sultanlarının anlamlı mesajı İzmir’deki billboardlarda yerini aldı.

Meme kanserine yönelik gelişen tedavi yaklaşımları ve erken tanı imkanları sayesinde yaşam kayıplarının gün geçtikçe azaldığını dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfiye Demir, her kadının erişkin yaşa geldikten sonra kendi kendine elle muayene yapmasının önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Demir, “Kadınlar, 40 yaşından sonra da mamografi ile radyolojik taramaya girmelidir. Ailede meme kanseri öyküsü varsa ve özellikle de 40 yaşın atında saptanmışsa bu kişiler mutlaka genetik danışmanlık ile 25-30 yaş arasında taramaya alınmalıdır. Obezite, yoğun kimyasal maruziyeti, alkol ve sigara kullanımı, meme kanseri açısından önemli risk faktörleridir. Dengeli beslenme, sigara ve alkolün kesilmesi, düzenli egzersizle meme kanseri riski azaltılmış olur” dedi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle İzmir’in iki köklü kulübü Karşıyaka Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübünün kadın voleybol takımları aynı projede bir araya gelerek meme kanserine karşı güçlerini birleştirdi. Medicana International İzmir Hastanesinin hayata geçirdiği projede objektiflere poz veren kadın voleybolcuların, “Ezeli rakipler olabiliriz; ama meme kanserinin karşısında birlikteyiz” yazılı görselleri İzmir’deki tüm billboardlarda yerini aldı.