Göztepe, teslim olmadı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Adanaspor deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı ve 1 puanı almayı başardı.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Adanaspor’la kaşı karşıya geldi. Müsabaka Yeni Adana Stadyumu’nda 16.00’da başladı.

Ev sahibi Adanaspor, karşılaşmaya hızlı başladı ve 4. dakikada Pedro Nuno’nun golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, bu golden 11 dakika sonra Yasin Öztekin’in golüyle skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarının sonucu belirlenmiş oldu. Karşılaşmada dakikalar 71’i gösterdiği sırada ev sahibi Ahmethan Köse’nin golüyle tekrar 2-1 üstünlüğü yakaladı. Bu kez 83. dakikada Romal Palmer, skoru 2-2’ye getirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.